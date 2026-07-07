El video de Antonia Macri que revela el increíble parecido con su mamá, Juliana Awada

Juliana Awada sabe que es de las mujeres argentinas más observadas dentro de la industria de la moda y los medios de comunicación. Con un perfil tranquilo y alejado de los escándalos, cría a sus hijas mientras hace nuevas apuestas en la moda con la firma de lujo bajo su apellido. En esta línea, resguarda la intimidad de sus hijas, compartiendo fotos a lo lejos con ellas, y solo, en ocasiones especiales, mostrando cómo crecieron con el correr de los años. Antonia Macri sorprendió a todos a sus 14 años, por el increíble parecido con su mamá y su presencia más notoria en la vida pública.

Juliana Awada, Antonia Macri

¿Quién es Antonia Macri? Hija menor de Juliana Awada y única en común con Mauricio Macri, bajo perfil y personalidad fuerte

En noviembre del 2010, Mauricio Macri y Juliana Awada sellaron su amor y a su familia ensamblada en un casamiento que los unió hasta comienzos del 2026. En aquel momento, el ex Presidente era padre de Agustina, Jimena y Francisco; mientras que la diseñadora y empresaria era madre de Valentina. Pocos meses después de la boda, en marzo de 2011, comenzaron a circular fuertes rumores en los medios, y el propio Mauricio durante una entrevista radial con el periodista Jorge Rial declaró: "Sí, está confirmado que voy a ser papá. La llegada de un nuevo hijo es maravillosa" .

Antonia Macri nació el 10 de octubre de 2011, y se convirtió en la única hija en común de la pareja. Desde el principio, se adaptó a que sus padres estaban bajo las miradas de las cámaras, y no dudó en hacer presencia en algunos eventos públicos y en postales que comparten en sus redes sociales, manteniéndose en una postura más reservada, buscando crear un bajo perfil. Así, demostró ser una niña sumamente despierta, simpática y espontánea, pero con una fuerte personalidad y un sentido del humor que, con el paso del tiempo, la devolvieron de forma orgánica al ojo público.

Si bien tuvo un debut como modelo y protagonizó algunas postales con su mamá, fue recién a sus casi 15 años, que los cumplirá en octubre del 2026, que denotó un gran parecido con Awada y con su hermana mayor Valentina Barbier. Pelo ondulado, sonrisa elegante y una gran altura, los usuarios de las redes sociales destacaron cada vez más la presencia de la joven en posteos públicos, y cómo sigue los pasos tranquilos de la empresaria fashionista.

Juliana Awada, Antonia y Mauricio Macri

Así está hoy en día Antonia Macri: el parecido con Juliana Awada

Pasados sus 10 años, y con su paso al secundario, Antonia Macri decidió hacer más presencia en sus redes sociales, compartiendo challenges en TikTok, entrevistas con sus padres o postales de las vacaciones con cada uno de ellos. Siguiendo la fuerte tradición textil de la familia Awada, debutó formalmente como modelo a los 14 años para la marca de ropa Rocío G, y causó furor en redes. Si bien sigue manteniendo un bajo perfil, dejó atrás la imagen de la niña que correteaba por los jardines de la Quinta de Olivos para convertirse en una adolescente con un marcado sentido de la moda y un impresionante parecido físico con su madre, Juliana Awada .

Un video comenzó a circular en las redes sociales, de una parte de "Un día con Valen Rizzuti" para OLGA, donde el influencer y Mauricio Macri almorzaron con la hija menor de él. Entre charlas distendidas, donde destacó los chistes que le hace a su papá, la cercana relación que tiene con el y dejó en claro una personalidad bien marcada, la adolescente sorprendió con su simpatía y parecido a su mamá, con algunos rasgos que también se observan en su hermana mayor, Valentina Barbier.

Sin embargo, este video fue el único viral que demostró esta "herencia natural". En los últimos días, las tres mujeres disfrutaron de unas vacaciones, donde compartieron las mejores postales y paseos. Estas mismas también demostraron sus similitudes más destacadas. Los usuarios destacaron las facciones, la forma de los ojos y, sobre todo, una sonrisa amplia, cálida y espontánea son un calco de la empresaria textil. El cabello castaño largo, suelto y con ondas ligeras y descontracturadas también fue otro punto de comparación, a pesar de que cada una le da una vuelta de tuerca personal. Su guardarropa, más canchero y juvenil, coincide con el effortless y el minimalismo de su mamá, y las acompaña mientras se muestran con naturalidad frente a la cámara.

Juliana Awada, Valentina Barbier, y Antonia Macri

Antonia Macri es la hija menor de Juliana Awada y Mauricio Macri, y la única en común entre la expareja. A pesar de mantener un bajo perfil y de alejarse de la exposición mediática innecesaria, las postales donde aparece y los videos de redes sociales donde ella se suma demuestra un fuerte parecido con la empresaria, marcando la naturalidad de sus facciones, su sonrisa elegante y detalles que hacen crecer un camino fashionista en un futuro no muy lejano. Las redes sociales no tardaron en destacarlo, y volverla a poner en el ojo público, llenándola de halagos por su "herencia natural".

A.E