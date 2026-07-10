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Así fue el último adiós a Ramiro Agulla: las fotos de la despedida del histórico publicista

El creador de algunas de las campañas más recordadas de la Argentina fue despedido este viernes en el Jardín de Paz.

El último adiós a Ramiro Agulla
El último adiós a Ramiro Agulla | RS Fotos

Familiares, amigos y figuras del mundo de la comunicación y la moda despidieron este viernes 10 de julio a Ramiro Agulla durante el funeral realizado en el cementerio Jardín de Paz. Entre los presentes estuvieron Juliana Awada, Julieta Kemble y Paula Cahen D'Anvers, quienes se acercaron para darle el último adiós al reconocido publicista, que murió a los 62 años.

Ramiro Agulla
Ramiro Agulla

Las fotos del último adiós a Ramiro Agulla

A lo largo de la mañana, los asistentes acompañaron a la familia con abrazos, gestos de afecto y palabras de apoyo, en una despedida marcada por la emoción hacia una de las figuras más influyentes de la publicidad argentina.

El último adiós a Ramiro Agulla
Juliana Awada en último adiós a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
La emoción estuvo presente durante toda la ceremonia, que reunió a familiares y amigos del publicista. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
Paula Cahen D'Anvers en el funeral de Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
La despedida reunió a familiares y amigos que compartieron distintos momentos de la vida de Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

La muerte de Ramiro Agulla conmocionó al mundo de la comunicación y el espectáculo. El creativo se encontraba internado tras atravesar un delicado cuadro de salud y, durante su hospitalización, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento. Meses atrás había sido sometido a una compleja cirugía cardíaca.

El último adiós a Ramiro Agulla
La ceremonia convocó a familiares, amigos y personalidades de distintos ámbitos. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
Julieta Kemble en el último adiós a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
La despedida a Ramiro Agulla se realizó este viernes en el Jardín de Paz. (Créditos: RS Fotos)
El último adiós a Ramiro Agulla
La emoción marcó la llegada de los asistentes al Jardín de Paz para despedir a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

Con una trayectoria que dejó una huella en la publicidad y la comunicación política, Ramiro Agulla fue el creador de campañas que marcaron a varias generaciones y se consolidó como una referencia de la creatividad argentina. Este viernes, sus seres queridos y allegados le dieron el último adiós en una ceremonia íntima y cargada de emoción.

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