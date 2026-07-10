Así fue el último adiós a Ramiro Agulla: las fotos de la despedida del histórico publicista

Familiares, amigos y figuras del mundo de la comunicación y la moda despidieron este viernes 10 de julio a Ramiro Agulla durante el funeral realizado en el cementerio Jardín de Paz. Entre los presentes estuvieron Juliana Awada, Julieta Kemble y Paula Cahen D'Anvers, quienes se acercaron para darle el último adiós al reconocido publicista, que murió a los 62 años.
Las fotos del último adiós a Ramiro Agulla
A lo largo de la mañana, los asistentes acompañaron a la familia con abrazos, gestos de afecto y palabras de apoyo, en una despedida marcada por la emoción hacia una de las figuras más influyentes de la publicidad argentina.
La muerte de Ramiro Agulla conmocionó al mundo de la comunicación y el espectáculo. El creativo se encontraba internado tras atravesar un delicado cuadro de salud y, durante su hospitalización, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento. Meses atrás había sido sometido a una compleja cirugía cardíaca.
Con una trayectoria que dejó una huella en la publicidad y la comunicación política, Ramiro Agulla fue el creador de campañas que marcaron a varias generaciones y se consolidó como una referencia de la creatividad argentina. Este viernes, sus seres queridos y allegados le dieron el último adiós en una ceremonia íntima y cargada de emoción.