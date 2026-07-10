Así fue el último adiós a Ramiro Agulla: las fotos de la despedida del histórico publicista

Familiares, amigos y figuras del mundo de la comunicación y la moda despidieron este viernes 10 de julio a Ramiro Agulla durante el funeral realizado en el cementerio Jardín de Paz. Entre los presentes estuvieron Juliana Awada, Julieta Kemble y Paula Cahen D'Anvers, quienes se acercaron para darle el último adiós al reconocido publicista, que murió a los 62 años.

Ramiro Agulla

Las fotos del último adiós a Ramiro Agulla

A lo largo de la mañana, los asistentes acompañaron a la familia con abrazos, gestos de afecto y palabras de apoyo, en una despedida marcada por la emoción hacia una de las figuras más influyentes de la publicidad argentina.

Juliana Awada en último adiós a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

La emoción estuvo presente durante toda la ceremonia, que reunió a familiares y amigos del publicista. (Créditos: RS Fotos)

Paula Cahen D'Anvers en el funeral de Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

La despedida reunió a familiares y amigos que compartieron distintos momentos de la vida de Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

La muerte de Ramiro Agulla conmocionó al mundo de la comunicación y el espectáculo. El creativo se encontraba internado tras atravesar un delicado cuadro de salud y, durante su hospitalización, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento. Meses atrás había sido sometido a una compleja cirugía cardíaca.

La ceremonia convocó a familiares, amigos y personalidades de distintos ámbitos. (Créditos: RS Fotos)

Julieta Kemble en el último adiós a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

La despedida a Ramiro Agulla se realizó este viernes en el Jardín de Paz. (Créditos: RS Fotos)

La emoción marcó la llegada de los asistentes al Jardín de Paz para despedir a Ramiro Agulla. (Créditos: RS Fotos)

Con una trayectoria que dejó una huella en la publicidad y la comunicación política, Ramiro Agulla fue el creador de campañas que marcaron a varias generaciones y se consolidó como una referencia de la creatividad argentina. Este viernes, sus seres queridos y allegados le dieron el último adiós en una ceremonia íntima y cargada de emoción.