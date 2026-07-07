La emoción de Juliana Awada por la graduación de su hija mayor, Valentina Barbier: "Qué orgullo"

Juliana Awada acompañó a su hija mayor, Valentina Barbier, en una jornada que reflejó el resultado de años de dedicación y estudio. La ceremonia se desarrolló en un entorno académico de gran relevancia, con un marco solemne que reunió a estudiantes y familias. En el centro de la escena, su primera hija protagonizó un momento que simbolizó el cierre de una etapa y la apertura de nuevas oportunidades, mientras su familia la acompañó con gestos de orgullo y cercanía.

Juliana Awada vivió un momento único por la graduación de su primera hija, Valentina Barbier

La reciente graduación de Valentina Barbier, hija mayor de Juliana Awada y Bruno Barbier, se convirtió en uno de los momentos más significativos para la familia. La joven completó un doble grado en Administración de Empresas y Derecho, un logro académico que fue celebrado con entusiasmo en una ceremonia de IE University, en España, correspondiente a la promoción “Class of 2026”. En las imágenes compartidas por la empresaria se aprecia la alegría y el orgullo de la familia en un día inolvidable.

Juliana Awada, Bruno y Valentina Barbier

La recién graduada aparece en varias historias de Instagram con toga, birrete y las estolas académicas que representan sus dos títulos: azul por la Business School y roja por la Law School. A su lado, sus padres y su hermana menor, Antonia Macri, acompañaron cada instante de la celebración. La ceremonia de graduación se desarrolló en un auditorio de arquitectura imponente, con arcos y bóvedas que enmarcaron la entrega de diplomas. En una gran pantalla se proyectaron los nombres de todos los graduados.

Con una imagen junto a sus dos hijas, Juliana Awada lució un vestido largo en tonos crema y rojos con estampado geométrico, complementado con accesorios discretos y un maquillaje luminoso. Antonia optó por un look juvenil y fresco con un vestido blanco corto y sandalias negras. Mientras que Valentina Barbier combinó su atuendo de graduación con un vestido largo en color beige delicado, de tela ligera y fluida. “Qué orgullo verte cumplir tus sueños, pero sobre todo haber dado cada paso fiel a tus valores, siempre sensible, humilde, cariñosa y generosa. Te amo”, escribió la ex primera dama en redes.

Juliana Awada, Antonia Macri y Valentina Barbier

El ambiente de la graduación de la joven se destacó por su elegancia y su ambiente festivo, con cientos de asistentes que registraron el momento en sus celulares. La iluminación azul característica de la universidad reforzó la atmósfera de celebración. La hija de Bruno Barbier, con una sonrisa amplia, se mostró segura y feliz en cada paso, reflejando el momento que acababa de alcanzar. A su lado, sus padres y su hermana menor acompañaron cada instante de la celebración.

Una celebración cargada de momentos de cercanía familiar: La graduación de Valentina Barbier

Las historias que Juliana Awada compartió en sus redes sociales mostraron la complicidad entre madre e hijas. En una de ellas, la empresaria sostiene el diploma azul de IE University con el nombre de Valentina Barbier y Antonia Macri; sonríen frente al backdrop oficial de la institución. La imagen sintetiza el orgullo familiar y la importancia de este hito académico. La presencia de la adolescente y su padre, Mauricio Macri, reforzó la idea de un festejo familiar cargado de significado.

La graduación de la hija de la empresaria y Bruno Barbier no solo representó un logro académico, sino también un momento de unión para la familia. La modelo, con su estilo boho-chic y su sonrisa radiante, transmitió la emoción de ver a su hija alcanzar una meta tan importante. Mientras que el empresario belga, con gesto orgulloso, completó la postal de una celebración marcada por la cercanía y el afecto.

El doble grado en Administración de Empresas y Derecho posiciona a Valentina Barbier en un camino profesional sólido y prometedor. Las imágenes y el video compartidos en redes sociales por Juliana Awada se convirtieron en testimonio de un día inolvidable. La combinación de la ceremonia académica y calidez familiar dio lugar a una celebración que trascendió lo personal y se transformó en un acontecimiento seguido por miles de los seguidores de la empresaria textil.

Mauricio Macri, Juliana Awada, Bruno y Valentina Barbier

La graduación de Valentina Barbier fue un acontecimiento que unió lo académico con lo familiar, reflejando el esfuerzo de la joven y el orgullo de sus padres. Juliana Awada compartió con sus seguidores la emoción de ver a su hija cumplir sus sueños, destacando sus valores y su sensibilidad. Con un mensaje cargado de afecto y unas imágenes que transmitieron cercanía, la ceremonia se convirtió en un hito que quedará grabado en la memoria de la familia.

VDV