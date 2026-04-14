Así es Gimena Macri, la hija menos conocida de Mauricio Macri: casamiento sin invitados, arte y vida bohemia

Dentro del círculo más íntimo de Mauricio Macri, hay figuras que eligen mantenerse completamente alejadas del foco público. Ese es el caso de Gimena Macri, quien, a diferencia de otros integrantes de su familia, construyó un perfil bajo sostenido en el tiempo, priorizando su desarrollo personal y profesional por fuera de los medios.
Artista y docente, Gimena Macri también sorprendió por la forma en la que decidió dar un paso importante en su vida personal: su casamiento con Pablo Siquier. Fiel a su estilo, la ceremonia se llevó a cabo en total discreción, sin exposición ni grandes celebraciones, reafirmando una identidad marcada por la reserva y la coherencia con su forma de vida.
Así fue la boda de Gimena Macri
La boda civil entre Gimena Macri y Pablo Siquier se realizó en un registro porteño, lejos de cualquier tipo de evento social o despliegue mediático. Incluso, según trascendió, muchas personas cercanas a la artista se sorprendieron al enterarse del casamiento una vez que ya había ocurrido.
La pareja, que llevaba varios años de relación, decidió formalizar su vínculo bajo una lógica que refleja su forma de habitar lo público: sin necesidad de validación externa ni exposición. En lugar de capitalizar su apellido o su historia, Gimena Macri reafirma una identidad basada en la intimidad, el bajo perfil y la construcción de vínculos desde lo privado.
Una vida alejada del foco mediático
Lejos de los flashes, Gimena Macri desarrolló una carrera ligada al mundo del arte, con una impronta propia y una búsqueda estética centrada en la investigación pictórica. Desde muy joven encontró su vocación y se formó en distintos espacios, participando en talleres, seminarios y exposiciones que le permitieron consolidar una mirada personal dentro del circuito.
Sus obras han formado parte de muestras individuales y colectivas, incluyendo participaciones en ferias como arteBA, donde logró posicionarse con una identidad visual definida. Quienes la conocen destacan no solo su talento, sino también su estilo de vida austero y sencillo. Lejos de los lujos asociados a su apellido, se mueve en bicicleta, utiliza transporte público y mantiene una rutina cotidiana alejada de cualquier ostentación.
Además, combina su producción artística con la docencia, desarrollando talleres tanto para adultos como para chicos, incluso adaptándose a formatos virtuales cuando fue necesario. Más allá de su historia familiar, Gimena Macri eligió un camino propio, donde la coherencia entre lo que hace y cómo vive se convierte en su sello más distintivo.