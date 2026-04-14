Así es Gimena Macri, la hija menos conocida de Mauricio Macri: casamiento sin invitados, arte y vida bohemia

Dentro del círculo más íntimo de Mauricio Macri, hay figuras que eligen mantenerse completamente alejadas del foco público. Ese es el caso de Gimena Macri, quien, a diferencia de otros integrantes de su familia, construyó un perfil bajo sostenido en el tiempo, priorizando su desarrollo personal y profesional por fuera de los medios.

Mauricio Macri

Artista y docente, Gimena Macri también sorprendió por la forma en la que decidió dar un paso importante en su vida personal: su casamiento con Pablo Siquier. Fiel a su estilo, la ceremonia se llevó a cabo en total discreción, sin exposición ni grandes celebraciones, reafirmando una identidad marcada por la reserva y la coherencia con su forma de vida.

Así fue la boda de Gimena Macri

La boda civil entre Gimena Macri y Pablo Siquier se realizó en un registro porteño, lejos de cualquier tipo de evento social o despliegue mediático. Incluso, según trascendió, muchas personas cercanas a la artista se sorprendieron al enterarse del casamiento una vez que ya había ocurrido.

Gimena Macri y Pablo Siquier

La pareja, que llevaba varios años de relación, decidió formalizar su vínculo bajo una lógica que refleja su forma de habitar lo público: sin necesidad de validación externa ni exposición. En lugar de capitalizar su apellido o su historia, Gimena Macri reafirma una identidad basada en la intimidad, el bajo perfil y la construcción de vínculos desde lo privado.

Una vida alejada del foco mediático

Lejos de los flashes, Gimena Macri desarrolló una carrera ligada al mundo del arte, con una impronta propia y una búsqueda estética centrada en la investigación pictórica. Desde muy joven encontró su vocación y se formó en distintos espacios, participando en talleres, seminarios y exposiciones que le permitieron consolidar una mirada personal dentro del circuito.

Gimena Macri

Sus obras han formado parte de muestras individuales y colectivas, incluyendo participaciones en ferias como arteBA, donde logró posicionarse con una identidad visual definida. Quienes la conocen destacan no solo su talento, sino también su estilo de vida austero y sencillo. Lejos de los lujos asociados a su apellido, se mueve en bicicleta, utiliza transporte público y mantiene una rutina cotidiana alejada de cualquier ostentación.

Además, combina su producción artística con la docencia, desarrollando talleres tanto para adultos como para chicos, incluso adaptándose a formatos virtuales cuando fue necesario. Más allá de su historia familiar, Gimena Macri eligió un camino propio, donde la coherencia entre lo que hace y cómo vive se convierte en su sello más distintivo.