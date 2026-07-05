Juliana Awada disfrutó de unos días de descanso inolvidables junto a sus hijas, Antonia Macri y Valentina Barbier, en la prestigiosa Costa Azul. Este viaje familiar se transformó en una verdadera oda al estilo, el buen gusto y la complicidad que caracteriza a las tres mujeres.

Entre risas, paseos al aire libre y una conexión innegable, las tres aprovecharon cada instante para crear recuerdos únicos bajo el cálido sol mediterráneo. Las imágenes que compartieron mostraron no solo un destino paradisíaco, sino también la calidez de un vínculo madre e hija, dejando claro que Valentina y Antonia heredaron de su madre esa pasión inconfundible por la moda.

Juliana Awada y sus hijas en Saint Tropez

Las mejores fotos de Juliana Awada y sus hijas, Antonia y Valentina, en la Costa Azul

La travesía de las mujeres Awada fue una invitación a disfrutar de la belleza de lo sencillo. Recorrieron mercados locales repletos de productos frescos, donde los colores vibrantes de las frutas y las verduras crearon una atmósfera encantadora que evocó la esencia pura de la región francesa. En cada puesto, se detuvieron a observar la calidad de los ingredientes, mientras compartieron charlas distendidas y planearon los pasos a seguir.

Juliana Awada y sus hijas recorrieron los mercados de la Costa Azul

La gastronomía fue otro de los pilares fundamentales de este viaje, convirtiéndose en el centro de sus encuentros. En una de las postales más emblemáticas, se pudo apreciar una deliciosa selección de postres que reflejó la delicadeza de la repostería local: un cuenco con fresas frescas, una porción de tarta clásica espolvoreada con azúcar impalpable y un elegante recipiente con helado acompañado de un barquillo crocante.

Esos momentos reflejaron la armonía y el placer de disfrutar de los clásicos sabores franceses en un entorno privilegiado. Además, dedicaron parte de sus jornadas a visitar espacios de diseño y boutiques, donde exploraron propuestas creativas que demostraron su gusto compartido por la cultura.

El estilo de Juliana Awada: sofisticación y frescura mediterránea

El estilo de Juliana Awada se consolidó, una vez más, como un referente absoluto de elegancia relajada. Para este viaje, la empresaria eligió piezas que equilibraron la comodidad con una estética impecable. En varias de las postales, lució un vestido blanco de encaje, una prenda atemporal perfecta para acompañar la brisa del mar. Este look no solo le otorgó una luminosidad especial, sino que resultó una elección ideal para las caminatas relajadas por senderos naturales.

Los looks elegidos por Juliana Awada en Francia

Cuando la agenda requirió un cambio de aire, Juliana sorprendió con un vestido color naranja intenso que resaltó su impronta personal. Esta pieza aportó una energía vibrante al conjunto, ideal para las tardes de sol en la Costa Azul. Para los recorridos más informales, optó por la practicidad absoluta: un short clásico combinado con un gorro de fibra natural.

El sello de Valentina Barbier y Antonia Macri: juventud y tendencia

Valentina Barbier y Antonia Macri también definieron su propia identidad con estilismos que armonizaron perfectamente con la atmósfera del lugar, demostrando que heredaron la pasión por la moda de su madre. Valentina brilló con dos propuestas distintas: primero, un conjunto elegante en blanco, y luego, un conjunto de dos piezas en color negro, demostrando una versatilidad que proyectó una imagen juvenil, sofisticada y sumamente actual.

Juliana Awada con Valentina Barbier y Antonia Macri.

Por su parte, Antonia eligió la frescura y comodidad de los shorts combinados con prendas superiores en blanco. Esta elección fue un acierto total para una joven que disfrutó al máximo de las caminatas y los paseos junto a su madre y su hermana.

La complicidad entre Juliana Awada y sus hijas se manifestó incluso en sus fotos: aunque cada una mantuvo su sello personal, todas compartieron una elegancia natural que las unió. Estas vacaciones en la Riviera Francesa fueron, sin duda, el escenario perfecto donde el estilo, la familia y el disfrute lograron una combinación inmejorable.