Juliana “Furia” Scaglione y Mauro D'Alessio protagonizaron un caliente encuentro en el baño de la casa más famosa del país. Recordemos que a tan solo 2 días del ingreso del joven rugbier, la pareja ya se había concretado, y cada vez se nota más la tensión que los mantiene juntos.

Antes de comenzar el fogoso encuentro, los participantes fueron interrumpidos por Paloma, que rápidamente explicó: “Perdón, chicos. Antes de que cag... el momento, voy a hacer un pichí”.

Furia y Mauro en la casa de Gran Hermano.

“No lo cag... Es más, si te querés meter acá adentro, también podés”, la invitó Furia, sin embargo, Paloma a penas pudo abandonó el baño. Unos minutos después Mauro entró a la bañera con Juliana y compartieron varios besos apasionados.

Finalmente, tanto Juliana "Furia" Scaglione como Mauro D'Alessio terminaron en la ducha, donde la voz de Gran Hermano les avisó: “Recuerden dar el consentimiento”. Ninguno de los dos dudo en dar la señal a cámara para poder continuar con su encuentro.

Qué dijo Juliana Furia Scaglione sobre su relación con Mauro D'Alessio

En la casa más famosa del país, Denisse González le había preguntado a Furia unos días después del ingreso del joven: "¿Vos estás jugando con Mauro'", a lo que ella rápidamente respondió: "¿Estás loca? Hace dos días que lo conozco".

En otro momento, Juliana "Furia" Scaglione le aclaró a sus compañeros que no estaba de novia con Mauro D´Alessio: "No es mi novio, es un chico con el que estoy pasando un buen momento acá adentro. Y no hablo de estrategias con mi chico tampoco, el pibe está en Pampa y la vía".

J.C.C