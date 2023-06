Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando siguen más enamorados que nunca, criando de su hijo Valentino, quien nació un año atrás. Sin embargo, existió una época en la que la actriz estuvo soltera y, mediante las redes sociales, conoció a un futbolista de Independiente y su noche juntos no fue la mejor experiencia, según recordó.

En diálogo con Migue Granados para su programa en ESPN, el conductor indagó en sus relaciones pasadas y le preguntó si alguna vez tuvo algún romance con un jugador de fútbol, dándole pie a Julieta Nair Calvo para revelar esta salida que ocultó por tantos años.

Julieta Nair Calvo.

“No voy a decir el nombre, porque incluso no me acuerdo”, comenzó explicando Julieta Nair Calvo, dando a entender que no era algo para nada reciente, sino que se trató de algo repentino y olvidable. “Nos chateábamos, no chateábamos, no sé siquiera si está en Argentina, porque él jugaba en España, vino acá porque lo compró Independiente y yo soy de Independiente”, continuó, dando pistas sobre de quién se podría tratar.

Sobre la noche en la que finalmente decidieron conocerse en persona, Julieta Nair Calvo reveló que no fue para nada placentera, sino que se tornó incómoda y extraña. “Me pasó a buscar, me dijo ‘a dónde podemos ir a comer’, porque hablaba así en (acento) español. Ya en el taxi, ya raro todo porque yo le preguntaba ‘¿todo bien? ¿llegaste bien? ¿qué tal tus compañeros?’, y él me respondía con monosílabos”, expresó la actriz sobre este jugador que, si bien no lo nombró explícitamente, se puede deducir que se trata de Fernando Amorebieta, quien jugó en La Liga de España hasta 2019, cuando Independiente lo adquirió.

Fernando Amorebieta.

Julieta Nair Calvo recordó su cita con un jugador de Independiente

“Llegamos al lugar, pensaba ‘qué le pasaba a este pibe’, cuando llegamos para mí por la mala energía que tenía, el tipo abrió la puerta y se le cayó el celular y se le estalló la pantalla en mil pedazos”, reveló Julieta Nair Calvo, contando este elemento sorpresa que terminó de empeorar e incomodar la noche. Eso no fue todo, ya que la actriz no pudo evitar reaccionar: “Y yo me reí, y a él no le gustó mucho. Como que era un boludo, no tenía ni humor”.

La cita, como era de esperar, no resultó nada agradable para Julieta Nair Calvo, quien reflexionó: “Cuando terminó la cena, yo dije ‘este pibe es un estúpido, me escribió ‘la pasé increíble, eres muy guapa’. Y yo dije ‘¡Chau!’”.

H.O