Julieta Nair Calvo brilla con un corset dorado, escote profundo y transparencias

Julieta Nair Calvo, que protagoniza junto a Nico Vázquez la obra Tootsie, fue invitada al programa de Fer Dente en América (Noche al Dente).

Además de sorprender por su talento al interpretar una canción con el conductor del programa, la mamá de Valentín dejó a todos maravillados con su increíble estilismo.

El look de Julieta Nair Calvo para Noche Al Dente

Julieta Nair Calvo dijo presente en el programa de Fernando Dente y deslumbró con su outfit. Lo cierto es que la actriz eligió un vestido dorado con transparencias que no pasó desapercibido.

Julieta Nair Calvo.

El diseño contaba con un escote dorado metalizado que complementó a la perfección con el cabello suelto y hacia un lado con ondas relajadas.

La verdad sobre la relación entre Fernando Dente y Julieta Nair Calvo

En dicho programa, ambos sorprendieron con una confesión: admitieron que, cuando se conocieron, ninguno de los dos se bancaba al otro.

"Juli, ¿vos te acordás que nosotros hoy somos muy amigos, pero al principio no nos podíamos ni ver?", le preguntó el conductor poniéndola en aprietos. "Eso es cierto. Al principio, no había piel", reconoció ella. "Contá tu versión", le pidió Dente.

"Al principio no había onda. Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Despertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosco y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte.



Ahí dije: 'Ay, no sé'. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda", explicó Calvo.

Julieta Nair Calvo

Tomando la palabra, el conductor añadió: "Después trabajamos en otra obra al año siguiente, que fue La novicia rebelde. Ahí hacíamos de pareja y tampoco pegamos onda, cero. Bajábamos del escenario y cada uno se iba para una punta diferente".



"Sí, sí. Era raro. La escena nos salía divina porque éramos hermosos actores. Pero después no teníamos onda", completó la actriz.

Julieta Nair Calvo y Fernando Dente en La Novicia Rebelde

Finalmente, Fer Dente explicó en qué momento las cosas entre ellos cambiaron: "Hasta que... llegó la obra Aladdín. Ahí ya había pasado tiempo y dijimos: 'Bueno, pongámosle​ garra'".



"Y ahí fuiste un líder positivo", añadió ella. Tentado, Dente concluyó sobre Julieta Nair Calvo: "Me mató. Está queriendo decir que antes era un líder negativo".

C.S