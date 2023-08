Julieta Poggio se encuentra en su mejor momento laboral desde que salió de la casa de Gran Hermano. La joven es la protagonista de muchos proyectos artísticos que soñó lograr desde que era chica. De la mano de un reconocido bailarín, la modelo arrasó en las redes con un jugado body de transparencias que dio mucho de qué hablar.

Julieta Poggio arrasó en las redes con un jugado look de transparencias

La bailarina logró posicionarse como la it girl del momento. No solo se destaca por sus trabajos actorales y artísticos, sino que tiene un estilo a la hora de vestir que arrasa con todas las tendencias ya que no le teme a nada. Además de haber estado trabajando varias funciones en Coqueluche, la joven participó de un proyecto de baile que dejó al público boquiabierto.

De la mano de Facundo Mazzei, un reconocido bailarín, Poggio fue la protagonista de una coreo muy subida de tono con un estilo femme. Entre todos los bailarines, la rubia se destacó en el centro y demostró todo el talento que tiene para el baile, una actividad en la que se preparara desde que era chica.

El jugado look de transparencias de Julieta Poggio

Para acompañar a la temática y vibra de la coreografía, la joven se lució con un body negro de transparencias que llegó para ser la nueva tendencia. No es la primera vez que la hermana de Lola Poggio se luce con la moda naked, que simula que la persona que viste la prenda en realidad está desnuda.

En sus historias de Instagram se puede nota que se trata de un body, siendo la parte superior un corpiño con retazos de tul que se unen mediante cordones al estilo de un corset, una prenda que fascina a la bailarina, y un culote tiro alto que cubría gran parte de su abdomen. Para finalizar el look, Julieta Poggio apostó por unas extensiones rojas unidas a su colita de pelo y unas botas negras de taco fino.