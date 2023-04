Julieta Poggio deslumbró con un conjunto a puro denim

Julieta Poggio es la exparticipante de Gran Hermano más querida por los fanáticos. La joven se ganó el corazón de todos a pura simpatía e inocencia y llegó a ser la tercera en abandonar la famosa casa.

Ahora, Juli está aprovechando el tiempo libre para hacer producciones y asistir a las fiestas más exclusivas, junto a algunos excompañeros del reality que protagonizó.

Recientemente, la modelo compartió los preparativos para su primera noche oficial junto a su grupo de amigas íntimas. En sus redes, mostró el look que eligió para la velada a puro baile

El look denim con el que Julieta Poggio impactó en las redes

A través de sus historias de Instagram, Julieta Poggio compartió fotos y videos de una salida que organizó el miércoles por la noche, previo al feriado de Pascuas, con sus más íntimas.

"Disney", como la bautizaron sus fans. optó por un look de alto impacto. Amante de las faldas, Juli lució una minifalda de denim con un importante tajo. Además, agregó una campera del mismo material.

Para completar su estilo, la modelo lució un top negro irregular de encaje y botas y un cinto a tono. Para su cabello decidió hacerse ondas, una de las tendencias de esta temporada.

"We are back (estamos de vuelta)", fue el epígrafe que usó para compartir una publicación en donde mostró su look y el de sus amigas. Previo a esto, se mostró realizando bailes en Tik Tok.

VO