Julieta Poggio se convirtió en una de las referentes de la moda y marca las tendencias para las más jóvenes que buscan inspirarse en su estilo. Fanática del color negro, la modelo apostó por un clásico total black y sorprendió con una prenda de princesas.

Julieta Poggio deslumbró con un increíble outfit total black en la noche porteña

La ex Gran Hermano salió de la casa siendo una de las nueves influencers de moda sin querer calificarse en la etiqueta de creadora de contenido, Julieta es apasionada de la ropa desde que era muy pequeña y ahora, con todos los proyectos laborales, se da el gusto de utilizar todas las prendas que quiere y para la ocasión que más prefiere.

El total black es un carta clásica para jugar a la hora de tener que vestirse y no tener idea qué usar. No es la primera ni la última en lucirse con esta tendencia, pero ella se destaca por los diseños de las prendas. Poggio busca resaltar constantemente su silueta y, en la mayoría de los looks, el abdomen queda a la vista.

El look total black de Julieta Poggio

Esto se debe a que opta por los crop tops pegados al cuerpo y ajustados con prendas inferiores que, en lo posible, sean de tiro bajo bien ubicado en la cadera. De esta manera, crea un balance en tren superior y tren inferior consiguiendo un outfit armonioso a su tipo de cuerpo.

El corset de princesas de Julieta Poggio

Para disfrutar de la noche porteña, la actriz apostó por la tendencia del negro y resaltó con un increíble corset al mejor estilo de princesas. El corset es una de los diseños de indumentaria que más se ven en Julieta, en cualquiera de sus formas y colores. En esta ocasión, la joven de 21 años utilizó uno en satén y con colgante que caían al costado de sus brazos.



Julieta Poggio

Pero para descontracturar el look, Julieta Poggio sumó un pantalón de cuero negro con el cierre debajo de la cadera a la vista. A su vez, la bailarina sumó una body chain de corazones dorados que parecen estar adheridos a la prenda y combina con el tatuaje que tiene en la parte inferior del abdomen.