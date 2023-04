Julieta Poggio desmintió los rumores de que consume laxantes: "Qué mala gente"

Julieta Poggio se vio envuelta en una polémica que nada tiene que ver con ella cuando falsificaron un chat en el que se mencionaba que una mujer del medio tomaba laxantes, motivo por el cuál no había llegado al baño.

Desde Caras Digital nos comunicamos con Julieta Poggio para saber su opinión al respecto. Luego de desmentir rotundamente haber sido ella la que vivió esa situación, la finalista de Gran Hermano expresó: "Me quedé mal con eso, qué horrible".

Chat original.

"Por Dios, qué ganas, qué mala gente", agregó la actriz evidentemente afectada por la mentira que se viralizó en las redes. Lo cierto es que el chat original se refería a Nancy Pazos y fue Ángel de Brito quien lo publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Fue de ahí que lo sacaron y cambiaron el nombre de la periodista por el de Julieta Poggio que está atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera. Cabe destacar que la ex participante de Gran Hermano, dio sus primeros pasos en la actuación siendo apenas una niña y todavía le queda una gran carrera por delante.

Chat FALSO.

Julieta Poggio protagonizará "Coqueluche" de la mano de Muscari

En diálogo con "Biri Biri", Julieta Poggio asumió: "No es Sex. Ya hay algo hablado... Estoy muy contenta. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro. Es para las vacaciones de invierno, pero no es un infantil... Es muy linda la obra, es una obra que ya existe, un clásico del teatro".

Se trata nada más y nada menos que de "Coqueluche", allí la finalista de Gran Hermano será la protagonista, una joven hermosa, pero mal hablada que fue criada por unas monjas en un convento y que ahora son afectadas por una epidemia de tos convulsa.

Por su parte, Muscari rompió el silencio y aseguró que se trata de una obra clásica y mitológica del teatro argentino. La misma se estrenará en julio en calle Corrientes, aunque todavía no confirmaron fecha ni sala en la que se podrá ver.