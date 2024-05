Luego de confirmar que tuvo un romance con Marcos Ginocchio tras su paso por "Gran Hermano", Julieta Poggio compartió nuevos detalles íntimos sobre su relación con el último ganador del reality de Telefe.

Después de meses de especulaciones, Julieta decidió hablar sin tapujos sobre su romance con Marcos Ginocchio, despejando las dudas y explicando cómo vivió esa etapa de su vida. "Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema".

Sin embargo, cuando fue confrontada con la pregunta directa sobre si Marcos estaba enamorado de ella, Juli fue sincera: "No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos".

La confesión más impactante llegó cuando Julieta reveló que ella sí se enamoró durante ese tiempo. "Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho".

La confesión de Julieta Poggio sobre Marcos Ginocchio en Caras TV

En una entrevista previa para Caras TV, Julieta compartió más detalles sobre su relación con Marcos, destacando la amistad que los une actualmente. "Nosotros estuvimos juntos, eso fue real, ahora lo puedo decir. Fue súper lindo y quedó una amistad, nosotros siempre fuimos amigos, siempre nos llevamos súper bien, de verdad".

Además, reveló qué fue lo que la atrajo de Marcos durante su tiempo juntos: "Tenemos energías diferentes, pero bueno, creo que eso también como que a mí me atraía de él, y a él le atraía eso de mí, que yo estoy re loca, que soy re desinhibida".

