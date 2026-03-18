Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini: cuánto creció y las fotos que sorprendieron

Kahlo Costantini no para de viajar por el mundo debido a la intensa agenda empresarial y artística de su padre, Eduardo Costantini, y de su mamá, Elina Costantini.

Esta vez, el matrimonio cumplió con compromisos vinculados a la filantropía y la cultura en Madrid. Allí se hospedaron en el magnífico hotel Mandarin Oriental Ritz, donde protagonizaron una producción de fotos impactante.

La pareja viajó a Madrid y posó en el espectacular hotel Mandarin Oriental Ritz.

Como suele ocurrir, Kahlo acaparó las miradas con su simpatía y belleza, junto a sus elegantes padres.

Por la noche, Elina y Eduardo asistieron a la cena de la Fundación Arco de Madrid que se celebró en el Museo Reina Sofía y también fueron parte de la gala de la Fundación Callia, en la galería de las Colecciones Reales del Palacio Real de dicha ciudad.

El 17 de enero, los Costantini celebraron el primer año de su pequeña en José Ignacio.

Qué dijo Elina Costantini sobre volver a ser madre.

“Todas las cosas se han acomodado y sentimos que el legado de la familia que queríamos construir ha llegado. Todo se puso en orden, así que sería muy lindo tener otro hijo más adelante. ¡Y nos queda la boda! Pero tengo 2026 y 2027 programado con varios proyectos de trabajo, algo histórico relacionado a la moda que no se hizo nunca en la Argentina”, adelantó.

"Ya quiero tener otro hijo. Me encantaría que sea más adelante. El tema está charlado con Eduardo", dijo Elina.

Eduardo y Elina Costantini viven un gran momento, llenos de proyectos para los próximos años. Un camino que recorren juntos, al lado de su hija, la pequeña Kahlo Milagro, que cada vez está más grande y no deja de sorprender.