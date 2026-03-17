Delfina Chaves se sumó a la moda que impone la China Suárez: chaqueta colonial como estrella del look

Delfina Chaves se encuentra en plena gira de estreno por la segunda temporada de la serie Máxima, en la que retrata la vida de la reina argentina de Países Bajos y llega este jueves 19 de marzo a la pantalla de HBO. Sus looks en diversos de estos eventos se robaron la atención de todos, sobre todo por mantener un estilo princesa moderna muy característico de ella. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió al mostrar una coincidencia con la China Suárez, al elegir la moda que ésta última impuso, con una chaqueta colonial como estrella del look.

El look colonial de Delfina Chaves

El look colonial de Delfina Chaves para un evento de Máxima, la serie

Delfina Chaves representa a Máxima Zorreguieta, en la serie de ficción basada en la vida de la reina de Países Bajos. Durante la primera temporada, se siguió el camino de cómo comenzó su romance con el príncipe Guillermo. Sin embargo, este 19 de marzo, se estrena la segunda parte por HBO MAX, donde el nacimiento de la princesa Amalia será el evento clave a seguir, al igual que sus primeros años como parte de la Casa Real.

Con motivo del estreno, la actriz realizó diversos eventos alrededor del mundo, donde lució sus mejores looks románticos y sofisticados, manteniendo un estilo princesa moderna muy marcado. Finalmente, llegó a la Argentina, donde estuvo presente su hermana, Paula Chaves. La conductora compartió en sus historias de Instagram algunas de las postales que tomó, teniendo a su hermana como protagonista, y sorprendió con el look estilo colonial al que apuntó.

Delifna eligió una chaqueta azul marino, con botones de gran tamaño dorado, inspirado en las chaquetas de coronel. En esa misma línea, optó por un short, que se perdía por el largo del abrigo, holgado y de la misma textura y color. Finalmente, lo cerró con una camisa blanca, con cuello largo de tul, y unas botas de cañas altas para darle sensualidad. Si bien le conjunto recibió los halagos de todos, también hubieron comentarios que descubrieron una gran similitud con la moda que impuso la China Suárez.

El maximalismo de la China Suárez como diferencia clave

La China Suárez sorprendió a todos los usuarios cuando llegó a Turquía y lució una chaqueta de estilo colonial como estrella de look. La misma tenía destacadas mangas rojas, era de azul marino, y tenía delicados bordados con hilos dorados que elevaban el grado de jerarquía. Al igual que Delfina Chaves, lo combinó con una prenda blanca y unas botas altas, pero marcó su clara diferencia al imponer el look maximalista, dentro de una tendencia al minimalismo fashionista.

El look colonial y maximalista de la China Suárez, y el estilo minimalista de Delfina Chaves

La actriz, en otras ocasiones, también le agregó a sus abrigos medallas como si fueran de general, imponiendo la moda colonial como una apuesta a la originalidad. Delfina Chaves no fue la única celebridad que decidió acompañarla, pero le dio su estilo único al apuntarlo más al minimalismo, coincidiendo con la temática del estreno de la segunda temporada de su serie. Máxima es el gran esperado por el público, y la protagonista no duda en mostrar el orgullo que siente por la novela, en todas sus participaciones a eventos.

A.E