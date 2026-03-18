Juliana Awada mostró la combinación de colores definitiva para looks de la próxima temporada

Juliana Awada inspira a sus seguidoras con sus looks casuales pero sofisticados a la vez. En esta oportunidad, la ex primera dama sorprendió al adelantar cuál será la paleta de colores que se llevará en otoño invierno 2026. En su outfit, dejó en claro que una combinación será la tendencia absoluta.

El look de Juliana Awada que anticipa los colores en tendencia

La elegancia relajada volvió a ser protagonista de la mano de Juliana Awada, quien presentó la nueva colección de su firma de indumentaria con un look que sintetiza a la perfección su sello personal. Una propuesta refinada, simple y atemporal que deslumbró por completo a los usuarios de las redes sociales.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Juliana Awada se muestra con un estilismo de impronta casual chic compuesto por básicos elevados: pantalón de jean de corte recto y tiro medio, con leve dobladillo en el ruedo, suéter tejido en tono rojo profundo y tapado liviano en textura tipo tweed o lana. Los diseños minimalistas de los abrigos con corte recto y calce relajado reafirman su pasión por prendas nobles, versátiles y atemporales que priorizan la comodidad sin resignar elegancia.

Juliana Awada

Rojo intenso y rosa apagado: la dupla cromática que impone Juliana Awada

El look de Juliana Awada se completó con mocasines en tono nude, reforzando la estética natural que la caracteriza. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su outfit es la combinación cromática. El rojo intenso del suéter se fusiona con el rosa apagado del tapado logrando un equilibrio visual perfecto. Además, ambos son tonos que se consolidan como las grandes tendencias de otoño-invierno 2026. Los cálidos como rojos, burdeos y marrones dominarán el street style acompañados de neutros que aportan versatilidad.

Juliana Awada

En este sentido, Juliana Awada no solo interpreta la moda, sino que la anticipa. Estas tonalidades se suman a dos ítems básicos como el suéter y el abrigo que, como cada año, no pueden faltar en la próxima temporada. De hecho, los tejidos cómodos y los tapados de impronta clásica solucionan un look en poco tiempo y aportan comodidad, tanto para el día como para la noche.

En el caso de Juliana Awada, con esta propuesta vuelve a apostar por una estética basada en tonos trendy, cortes simples y piezas funcionales. Asimismo, confirma que su estilo combina influencias del guardarropa clásico con guiños modernos. Sin dudas, optó por una fórmula que parece simple pero está cuidadosamente pensada.

Juliana Awada

Como era de esperarse, su posteo no pasó desapercibido y a las pocas horas cosechó una lluvia de "likes". Desde emojis de corazones hasta mensajes con halagos de parte de sus miles de seguidores. "Invierno", escribió Juliana Awada y muchas personas le agradecieron por imponer al rojo intenso y rosa apagado como la dupla cromática ideal para días fríos. "Qué hermosa combinación de colores", "Muy chic y elegante", "Qué estilo", "El tapado es hermoso", fueron algunos de los tantos mensajes.

De esta manera, Juliana Awada reafirmó su lugar como referente de moda y mostró la combinación de colores definitiva que se llevará en los looks de la próxima temporada. Se trata del rojo intenso y el rosa apagado, una fórmula que equilibra carácter y sutileza, y logra un contraste sofisticado sin perder armonía.