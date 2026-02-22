Eliana y Eduardo Costantini festejaron sus 6 años de casados con una cena romántica: las mejores fotos

Este domingo 22 de febrero, Eduardo Costantini irrumpió en sus redes sociales para dedicarle un tierno saludo a su esposa, Elina, tras haber cumplido su sexto aniversario. A través de una serie de fotografías desplegadas en su cuenta personal de Instagram, donde se los podía ver súper felices y enamorados, el empresario le dejó un mensaje lleno de romanticismo a la mamá de su hija Kahlo Milagros.

El tierno mensaje de Eduardo a Elina Costantini en su sexto aniversario

Elina y Eduardo Costantini son una de las parejas más queridas y destacadas del ambiente. La modelo y el empresario sellaron su historia de amor un 22 de febrero de 2020 con un casamiento digno de una película de Hollywood. Desde ese entonces, cada aniversario se convierte en una fecha especial para el flamante matrimonio. Es por esta razón que las redes sociales del Fundador del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) se transformaron en una manifestación visual del amor que se tienen.

Aniversario Eduardo y Elina Costantini | Instagram

El licenciado en economía le dedicó un dulce posteo a la modelo revelando todos sus sentimientos: “Feliz 6to aniversario de casados amor de mi vida! ¡Amor que siempre soñé! Hoy la vida nos encuentra con el amor encendido, vibrante y noble como siempre y con Kahlo Milagro, luz de nuestra existencia”. Asimismo, señaló completamente enamorado: “Vida, nos cubrís de magia que nos transporta a un mundo lleno de felicidad y agradecimiento”. Para sellar el mensaje, agregó un hashtag cargado de simbolismo para ambos: “Por siempre y para siempre vos y yo”.

Aniversario Eduardo y Elina Costantini | Instagram

La romántica cena de Elina y Eduardo Costantini

Eduardo Costantini puso sobre la mesa toda su impronta de caballero y agasajó a su esposa Elina con una velada sumamente especial. Bajo la sombra de una amplia sombrilla beige sostenida por una estructura de madera, una pareja posa abrazada en lo que parece ser una cena romántica al aire libre, en un patio rodeado de vegetación.

La decoración de la mesa refuerza el tono apasionado de la cita. A la derecha, un voluminoso arreglo semicircular de rosas rojas, cuidadosamente agrupadas, domina visualmente la escena como un símbolo clásico del romanticismo. A su vez, se observan pétalos del mismo color esparcidos sobre el mantel. Varias velas blancas, distribuidas en pequeños recipientes de vidrio transparente, crean un halo de luz cálida que se refleja en las copas de champagne y en el brillo sutil de la vajilla.

Además, la pareja disfrutó de una tradicional torta de aniversario. La misma estaba cubierta por crema chantilly con delicadas terminaciones que colocada sobre una base elevada. Además, fue decorada con pequeños corazones rojos y delicados lazos en forma de moño del mismo color que caen desde la parte superior hasta el borde.

Eduardo y Elina Costantini se mostraron sumamente enamorados, con postales donde los abrazos, los besos apasionados y las miradas cómplices fueron los protagonistas absolutos del festejo del aniversario. Una fecha cargada de amor, pasión y ternura que los caracteriza y los mantiene unidos desde hace más de seis años.

