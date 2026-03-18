Palito Ortega y Evangelina Salazar rindieron homenaje a su primera casa

Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron un homenaje muy especial en medio de la celebración por los 85 años del cantante, donde un detalle se convirtió en protagonista y evocó sus primeros recuerdos en Tucumán. La reunión familiar estuvo marcada por un regalo que sorprendió por su nivel de detalle y simbolismo.

La emoción de Palito Ortega y Evangelina Salazar por el homenaje a su primera casa

Palito Ortega celebró su cumpleaños número 85 rodeado de su familia en un encuentro íntimo y emotivo. La ocasión reunió a hijos, nietos y seres queridos, quienes acompañaron al cantante en una jornada marcada por recuerdos y gestos de cariño. Sin embargo, entre los presentes hubo un detalle que se robó todas las miradas.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

En los últimos días, el reconocido artista festejó su cumpleaños en una jornada que reunió a todos sus seres queridos. Entre las imágenes de ese día se destacó una donde se podía ver el emocionante regalo que recibió, un homenaje a escala de la casa donde creció en el Ingenio Mercedes, Tucumán.

Las publicaciones permitieron ver una torta que se transformó en una obra de arte gastronómico. Con gran nivel de detalle, los reposteros recrearon la humilde vivienda que marcó la infancia de Palito Ortega. Se trata de una pequeña construcción de paredes claras y techo de tejas rojizas, con un efecto envejecido que remite a las casas tradicionales del ingenio.

Homenaje casa de Palito Ortega

Entre los detalles que más destacaron sus seguidores aparece el número 24 como guiño a la dirección original donde vivía la familia Ortega. El entorno también fue cuidadosamente representado. Un camino de tierra elaborado con cobertura marrón y pequeñas piedras comestibles aporta realismo a la escena, evocando el paisaje rural.

Los increíbles detalles de la torta de Palito Ortega, un homenaje a la casa de su infancia

La repostera que realizó el increíble regalo homenaje a Palito Ortega compartió en sus redes sociales distintas fotos que mostraban cada detalle del proceso. “Un año más tuve el honor de preparar la torta de cumpleaños para Palito. Esta vez quisimos homenajear sus raíces recreando en torta la casita de su infancia en Lules, Tucumán”, escribió.

Homenaje casa de Palito Ortega

En su posteo se vio cada detalle de la propiedad, desde la entrada hasta las dos altas chimeneas de ladrillo coronadas por algodón que simulan el humo de la fábrica azucarera, un símbolo inseparable del Ingenio Mercedes. A su lado, una plantación de caña de azúcar realizada en pasta verde completa la ambientación, reforzando la conexión con los primeros años del cantante.

Como detalle central, un pequeño cartel colgante de madera con la inscripción “Ingenio Mercedes” da la bienvenida a esta recreación dulce para Palito Ortega. El gesto no solo remite a un lugar físico, sino también a un espacio cargado de memoria y significado para el artista y su familia.

El cumpleaños número 85 de Palito Ortega dejó una imagen que trascendió lo gastronómico y lo festivo. La torta, diseñada como una maqueta comestible de su primera casa en el Ingenio Mercedes, se convirtió en un homenaje a su infancia. Evangelina Salazar y su familia acompañaron este momento cargado de emoción para el artista.

VDV