Así es “Nuestro Amor”, la casa de Eduardo y Elina Costantini en Uruguay: diseño minimalista entre rocas y frente al mar

Eduardo y Elina Costantini suelen viajar mucho a Uruguay, especialmente en vacaciones. Por esta razón, la pareja decidió construir su propia casa para seguir pasando los veranos allí. A través de su red social, el empresario compartió cómo quedó la propiedad y reveló que lleva un particular nombre en referencia a su matrimonio con la modelo.

Así es por dentro la nueva casa de Eduardo y Elina Costantini en Uruguay

Eduardo y Elina Costantini compartieron con sus miles se seguidores su nueva adquisición: una espectacular propiedad que hicieron desde cero para poder disfrutar a solas y en familia. Como ya tienen casa en el país, escogieron otro donde pasan mucho tiempo. Se trata de Uruguay, más precisamente en José Ignacio, una de las zonas más exclusivas del suelo vecino.

"Nuestra primera casa juntos con el amor de mi vida Elina @elinacostantini", escribió el empresario en su red social de Instagram. En su mensaje también contó que su hogar posee un nombre muy especial en referencia a ellos dos: Nuestro amor. Al poco tiempo de su publicación, el clip que dejaba ver la inmensa propiedad cercana al mar cosechó miles de "Me gusta" y mensajes con halagos a la decoración elegida.

Así es “Nuestro Amor”, la casa de Eduardo y Elina Costantini en Uruguay

"Divina", escribió Teresa Calandra. El periodista Diego Poggi expresó: "Qué hermosa. Muy lindo gusto". Asimismo, la actriz Grecia Colmenares comentó: "Felicitaciones. Hermosa casa. Dios los bendiga". Además, otros usuarios hicieron hincapié en los rincones con piedra y madera, las vistas al mar y los espacios bien distribuidos por toda la residencia.

Al comenzar el video, Eduardo Costantini mostró uno de los living que tiene su nuevo refugio en el país vecino. Tal como se puede ver, este ambiente lleva un estilo contemporáneo y sofisticado, con una fuerte impronta minimalista que prioriza las líneas puras y los materiales nobles como la madera. El gran sofá modular en tono verde oscuro con textura aterciopelada se convierte en el protagonista de este sitio, aportando modernidad y confort visual.

La paleta escogida para el living es serena y elegante, dominada por beige, verdes profundos y madera clara, lo que refuerza una sensación de calma y equilibrio. Se encuentra acompañada de muebles de diseño, como mesas bajas de madera, piezas textiles en fibras naturales, lámparas colgantes y una iluminación tenue y natural que es aportada por los grandes ventanales que rodean este lugar. Sin dudas, Eduardo y Elina Costantini lograron transmitir lujo relajado en este sector de su casa.

Cabe resaltar que se encuentra conectado con el exterior y ofrece una vista privilegiada: una enorme galería con piso de piedra clara y textura orgánica, reposeras en tonos neutros, mesas bajas y una piscina infinita, que se funde visualmente con el mar. La misma posee un diseño moderno y despojado, pensado para integrarse de manera natural con el entorno costero.

Eduardo y Elina Costantini también dejaron ver su habitación, la cual combina diseño contemporáneo y una fuerte conexión con el entorno natural como el resto de los ambientes. La misma está rodeada de amplios ventanales que permiten ver el mar y la entrada de luz natural. Los colores que la decoran son neutros mientras que el mobiliario es de líneas simples y elegantes.

El cuarto está ambientado por una cama baja vestida con textiles claros, un sofá en tonos suaves y mesas de apoyo de diseño moderno. En conjunto, su habitación combina lujo sereno y espíritu relajado, pensada como un refugio frente al mar donde prima el confort y la contemplación. Por supuesto que al ser una inmensa propiedad, cuenta con todas las comodidades como gimnasio, oficinas, más dormitorios, baños y salas de descanso. Así es “Nuestro Amor”, la casa de Eduardo y Elina Costantini en Uruguay, que se caracteriza por su diseño minimalista entre rocas y frente al mar.

Elina Costantini y una tierna producción de fotos junto a su hija, Kahlo

Elina Costantini y su esposo Eduardo Costantini construyen un capítulo propio, tejido con sensibilidad estética y una intimidad luminosa. Allí, entre viajes, inauguraciones y proyectos que conectan Buenos Aires con el mundo, crece Kahlo Milagro, la hija que llegó para redefinirlo todo con su presencia tierna e inesperadamente poderosa y que acaba de cumplir once meses.

Para celebrarlo, la empresaria fue protagonista de una tierna producción de fotos junto a su adorada bebita. Bautizada como “la bebé del amor”, Kahlo ya recorrió museos emblemáticos y hasta transitó las salas del MoMA en Nueva York. Su primer viaje quedó registrado como una postal íntima: las luces de Manhattan, la emoción de sus padres y ella, incorporándose desde la cuna al mismo lenguaje artístico que une a la familia.

Ese viaje coincidió con un hito para Eduardo Costantini, invitado a la inauguración de la muestra dedicada al artista cubano Wifredo Lam. Allí prestó dos obras emblemáticas de su colección privada: “Omi Obni” y “La mañana verde”. Desde el fondo de la sala, Elina observó la escena con una mezcla de orgullo, respeto y complicidad por la trayectoria cultural de su marido.