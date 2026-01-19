Así fue el primer cumpleaños de Kahlo, la hija de Eduardo y Elina Costantini, en su casa de Uruguay

Este fin de semana, Eduardo y Elina Costantini vivieron uno de los momentos más emotivos de sus vidas al celebrar el primer añito de su hija Kahlo Milagros. Es por ello que la empresaria utilizó sus redes sociales para compartir las imágenes más emotivas de un mega evento el cual estuvo cargado de ternura, risas, miradas cómplices y mucho amor. Con temática de Frida Kahlo, una torta de tres pisos llenas de flores y personajes del Payaso Plim Plim, la familia homenajeó a la más chiquita de la familia.

Este domingo 18 de enero, Elina Costantini recurrió a su cuenta personal de Instagram para mostrarle a sus seguidores cómo fue el festejo del primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagros, el cual fue celebrado en su casa llamada "Nuestro Amor II" de José Ignacio en Uruguay. A través de un carrusel de imágenes, la filántropa dejó un tierno mensaje que llenó de suspiros a sus seguidores: "Kahlo, bebé de Dios, bebé del amor. Ayer, en tu primer cumpleaños, con tu papá nos derretimos aún más de amor al ver la persona mágica que sos. Tan pequeña… y tan inmensa. Sos única, sos especial. Sos el fruto del amor de la vida de tu papá y de tu mamá".

Asimismo, sumamente sensibilizada por esta jornada tan especial para la pequeña y su familia, agregó: "No existen palabras que alcancen para describir cuánto te amamos. Solo deseamos para vos una vida llena de amor, paz, salud, abundancia y mucha prosperidad. Siempre rodeada de luz, cuidada por Dios, y sostenida por nuestro amor infinito. ¡Te amamos!".

Elina Costantini organizó una fiesta de ensueños para su hija

Elina Costantini se encargó de complacer los deseos de la nena, quien es fanática del Payaso Plim Plim. Por este motivo, la celebración contó con la realización de un show especial, el cual también fue agradecido en el posteo. "Sueño hecho realidad. Muchas gracias a Guillermo Pino por el show y por todos los regalos, fue un sueño. Kahlo los ama y es fan", expresó conmovida.

En cada imagen publicada se puede observar cómo ella junto a su marido posan junto a la beba demostrándole todo su amor y acompañándola al momento de soplar las velitas. Además, al elegir la temática de Frida Kahlo llenó de colores el ambiente y, hasta incluso, le colocó la tradicional vincha de flores que caracteriza a este personaje mexicano.

Cabe destacar que, para los invitados, Eduardo y Elina Costantini pensaron una decoración que vaya en línea con la temática infantil. Cada uno de ellos pudo disfrutar de una mesa repleta de arreglos florales y cactus, una lista con el menú detallado, cookies decoradas con la imagen de Frida Kahlo y vestidos con el nombre de la niña. Cada detalle estuvo integrado a la perfección, dejando en claro que la fiesta estaba pensada para ser disfrutada por grandes y chicos. De esta manera, la flamante pareja arropó a su hija en este día tan especial para ella con un cumpleaños de ensueño para su hija a la que bautizó como "la bebé del amor".

