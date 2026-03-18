Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo que revolucionó a todos

En una era donde cada gesto que realizan los usuarios en redes sociales dice más que mil palabras, un follower cuenta. Más cuando se trata de las celebridades más populares de habla hispana tales como Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo. Desde hace unas semanas, surgió el rumor que entre se habría quebrado la amistad entre las cantantes populares, sin embargo, un gesto de Antonela Roccuzzo habría trazado la grita definitiva.

Emilia Mernes Vs Tini Stoessel

Emilia Mernes y Tini Stoessel supieron construir una carrera musical a base de talento, creatividad y estilos bien definidos. No obstante, si bien sus carreras como solistas iban en paralelo entre la una y la otra, en más de una oportunidad se juntaron a prestar colaboración transformándose sus melodías en verdaderos hits. Pero, al parecer, este dúo puso fin a su amistad luego de acusaciones cruzadas respecto al supuesto "robo" de staff de bailarines.

Emilia Mernes y Tini Stoessel | Instagram

Aunque nunca se supo realmente si estas versiones eran ciertas, el unfollow de la novia de Rodrigo de Paul habría puesto punto final a su lazo público. En paralelo, María Becerra, también fijó su enemistad con la novia de Duki. Desde hace un tiempo, ninguna de las dos se sigue en Instagram, y, como frutilla del postre, en una entrevista dejó en claro que Tini es una de sus mejores amigas y que con Emilia había cortado relación desde hace ya un tiempo.

Ante toda esta rivalidad entre las cantantes juveniles, quien apareció en escena fue Antonella Roccuzzo, la ahora amiga de Tini. Desde que la artista pop se asentó en Estados Unidos y comenzó a convivir con el volante Argentino del Inter de Miami, a ambas se las puede ver muy compinches y súper cercanas. Situación que habría generado que la esposa de Lionel Messi fije su postura y plante bandera.

Tini Stoessel Vs Emilia Mernes | Instagram

La acción de Antonela Roccuzzo que encendió las alarmas

El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel trascendió las fronteras artísticas y musicales y repercutió en las celebridades de la farándula. En este contexto, quien ahora habría tomado partido fue la propia Antonela Roccuzzo, quien también accionó en contra de la intérprete y la dejó de seguir.

De acuerdo con la cuenta Tendencias en Argentina de X (ex Twitter), este gesto no pasó para nada desapercibido por los fanáticos y la comunidad digital. Tal es así que fue trending topic al viralizarse esta noticia. Asimismo, este perfil fue por más y afirmó que fue la empresaria la que dio comienzo a esto, sumando a una nueva famosa a la lista de enemigas de Emilia quien se habría prendido a esta dinámica online de quitarla de la lista. “Porque la primera en dejar de seguir a Emilia Mernes fue Antonella Roccuzzo, y después de eso la dejaron de seguir Maria Becerra, TINI y Valu Cervantes”.

Antonela Roccuzzo vs Emilia Mernes | Instagram

En este escenario, donde los vínculos personales se exponen y reinterpretan a través de las redes sociales, cada movimiento de las celebrities adquiere una dimensión pública que alimenta versiones y especulaciones. Sin confirmaciones oficiales por parte de Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo, la supuesta enemistad queda, por ahora, en el terreno del plano digital y las interpretaciones de los fanáticos.

NB