Por primera vez, Evangelina Anderson habló sobre de decisión de separararse de Martín Demichelis: "Me sacó la venda de los ojos"

Evangelina Anderson es una de las modelos más mediáticas de los últimos meses. Desde su separación con Martín Demichelis, protagonizó no solo grandes proyectos de la televisión argentina, sino que también algunos escándalos y rumores de romance. Sin embargo, siempre mantuvo el silencio sobre cómo había vivido la decisión de divorciarse. En las últimas horas, se sentó "en la cama" con Martín Cirio, y se sinceró en una entrevista íntima, donde detalló cómo tomó la determinación de estar soltera.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis

Evangelina Anderson se sinceró sobre su separación con Martín Demichelis: "Me sacó la venda de los ojos"

Evangelina Anderson fue protagonista de algunos escándalos y polémicas alrededor de su vida romántica. Todo cambió para ella el día en que anunciaron su separación con Martín Demichelis, y la lista de infidelidades que él le habría cometido. En todo momento, se supo que ella tomó la decisión de aquello, pero siempre intentó mantener la intimidad de la situación. Finalmente, se sentó junto a Martín Cirio, en su ciclo de entrevistas con famosos "A la cama con Martina", donde admitió: “Siempre fui muy auténtica en redes y en qué comparto, y realmente yo fui muy feliz en esa familia. Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno“.

De esta manera, respondió a la pregunta de cómo había tomado la decisión, y sorprendió a todos con su respuesta. “Creo mucho en Dios, en el universo, en las energías y todo eso. Lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y con esa venda me até el pelo. Ahora me veo más linda, y menos ciega”, sentenció. Sin embargo, admitió haber sufrido toda la transición y Martín Cirio coincidió con ella, tomando de ejemplo sus relaciones pasadas. "Ves al futuro y decís, voy a estar mejor. Pero tengo que fumarme toda esta", opinó.

“Tal cual. Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, recordó la modelo. Finalmente, admitió que se refugió en sus hijos, y se dedicó a que ellos no sufrieran tanto el cambio de familia. "La pasé muy mal, mi hijo mayor estaba en la Argentina y yo llegué a enfermarme", cerró.

Luego de Martín Demichelis, los rumores de romance de Evangelina Anderson

Tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson comenzó su etapa de soltería a full. "Nunca estuve soltera. Es raro, porque me agarró en un momento en que cambió todo mucho", expresó junto a Martín Cirio. Sin embargo, fue protagonista de algunos rumores durante los meses siguientes a su divorcio. Algunos medios de comunicación hablaron de una reconciliación, o de interacciones en redes sociales con coach internacionales.

Pero los dos más llamativos fueron Leandro Paredes e Ian Lucas. Con el primero, surgió un gran escándalo, ya que se habló de infidelidades, situación que ella desmintió rotundamente e incentivó a que mostraran pruebas inexistentes. En el segundo, todo surgió cuando comenzó MasterChef Celebrity. Muchos hablaban de una fuerte cercanía en el detrás de cámaras con el influencer, pero nunca se confirmó hasta que él mismo salió a decir que había sido una relación de un tiempo corto.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson fue protagonista de rumores de romance, tras su separación de Martín Demichelis, pero siempre intentó mantener el silencio mediático respecto a su decisión. Finalmente, decidió sincerarse a cómo llegó a tomarla y las repercusiones en su vida, sorprendiendo a todos los usuarios de las redes sociales.

A.E