Karina La Princesita está atravesando un momento difícil, ya que se encuentra luchando contra una tremenda depresión que le impide continuar con si día a día de manera normal. Varias veces lo confesó en las redes sociales y comentó que está haciendo un tratamiento psicológico y psiquiátrico, acompañado de grandes profesionales, para poder reponerse en su totalidad. Ya fueron varias personas de su círculo que hablaron del tema, como El Polaco por ejemplo. Pero ahora fue su madre la que trató el tema en Intrusos.

En la entrevista que le hicieron en el programa que conduce Flor de la V en América TV, Mónica Cuello, la mamá de Karina La Princesita se mostró realmente preocupada por el momento que está viviendo la cantante de cumbia. En medio de la charla sobre la salud mental de su hija, rompió en llanto.

Karina La Princesita hizo un fuerte descargo luego de confesar que sufrió un ataque de ansiedad

Frente a la pregunta de Flor de la V sobre la salud mental de Karina La Princesita, Mónica Cuello simpatizó con ella y compartió que lidia con el mismo problema: "A Karina la entiendo. Está pasando por momentos de ataques de pánico, lo que lleva a una depresión. Yo la entiendo porque lo sufro hace muchos años. También estoy medicada".

Por ser la mamá de Karina La Princesita y conocerla mejor que nadie, Mónica Cuello reveló qué es lo que más le afecta a su hija: "Ella se ocupa de muchas cosas. En la vida de su hija está presente en todo. Se ocupa de su banda… ¡Es una persona que se ocupa de tantas cosas! Tendría que relegar un poco, disfrutar y descansar",

Posteriormente se refirió a los ataques de pánicos y a los momentos más bajos de la depresión de Karina La Princesita y cómo le afecta en su día a día. "Cuando le pasan estas cosas, Karina quiere estar en soledad. A mí me pone mal… Yo pienso que ella lleva una mochila de cosas que no le pertenecen", confesó la madre de la cantante de cumbia.

Karina La Princesita en Noche Al Dente

También se refirió a la infancia de Karina La Princesita y cómo hizo para criarla sin tener estudios. "Siento que todo ese dolor que ella lleva... Bueno, yo le di todo lo que más puede. No tuve secundaria, hice la primaria, y le di lo mejor que pude", expresó Mónica Cuello y quebró en llanto.

Rápidamente, Flor de la V sacó su lado empático y le dedicó unas palabras reconfortantes: "Vos le diste un amor sano, lejos de la violencia. Eso ya te coloca en un lugar maravilloso como madre. Pero yo siempre trato de comprender qué le pasa a Karina". Entonces, Mónica Cuello respondió con sinceridad: "Lo que más me duele a mí es que ella es la mamá de todos. Hoy ella se encarga de su hija, solventa a mis hijos y esa sería mi obligación. Yo di lo que puede. Eso a mí me pesa muchísimo. Me hace mal. Yo ya estoy grande, pero he trabajado de todo, en laboratorios, subtes, lugares de comida, limpiando casas…".

Angustiada por la situación, Mónica Cuello reconoció que Karina La Princesita se encarga de muchas cosas que debería ocuparse ella, pero que no puede por su situación económica. "Ella se ocupa de mí, de su hermanita, de su hermano. Se ocupa de todo. Ella no tendría por qué. Es mucho", expresó con tristeza.

NL.