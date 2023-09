Kennys Palacios es uno de los concursantes más destacados en el Bailando 2023, generando un gran interés entre el público. El estilista reveló que si llega a diciembre en el show de baile, Wanda Nara misma se presentará para acompañarlo y ayudarlo en la preparación previa.

Aunque Kennys se popularizó por su relación con Wanda y Zaira Nara, lleva muchos años trabajando en los medios y peinando a celebridades argentinas como Karina Jelinek y Floppy Tesouro, entre otras. Sin embargo, a pesar de que su nombre está en boca de todos gracias al Bailando, se sabe muy poco sobre su vida personal.

Recientemente, en una de las últimas galas del programa conducido por Marcelo Tinelli, Kennys compartió que enfrenta un problema de salud importante, lo que afecta constantemente su desempeño en las presentaciones.

"Tiene un tema de salud. En los ensayos, le ha pasado más de una vez, que termina hospitalizado", reveló Zaira Nara, quien lo conoce muy bien y está reemplazando a Pampita en estos días debido a que la modelo se encuentra de viaje en Nueva York por cuestiones laborales.

Esta declaración sorprendió a todos en el estudio, ya que, aunque no es un bailarín profesional y se esfuerza a diario por mejorar, nadie imaginaba que estaba luchando por su salud mientras participaba en el Bailando 2023.

Qué fue lo que provocó los problemas de salud de Kennys Palacios

Emocionado y al borde de las lágrimas, Kennys explicó su situación de salud en ese momento. "Yo tuve COVID-19 en la época de la pandemia, estuve internado. Me quedaron los pulmones afectados. Cuando bailé la primera vez me dijiste que estaba agitado, por eso me cuesta y me estoy tratando", compartió el mejor amigo de Wanda Nara.

Kennys Palacios, después de haberse salvado por muy poco de la eliminación que dejó fuera a Nelly de Luzu TV, Ian Hachmann y Arna Karls, concluyó: "El otro día me descompuse un poco, fui al médico y me hicieron placas, me salieron que tengo manchas en los pulmones", visiblemente afectado por compartir las secuelas que le dejó el COVID.

