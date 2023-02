Kylie Jenner y Kim Kardashian lucieron la misma microbikini: "Gemelas"

Kylie Jenner y Kim Kardashian tienen una excelente relación de hermanas. Tanto es así, que se dedican mensajes súper cariñosos en las redes cada vez que alguna postea algo de ellas.

En esta ocasión, la pareja de Travis Scott compartió dos imágenes junto a la ex de Kanye West, ambas con traje de baño negro y escribió: "Sos mi gemela".

"Siempre y para siempre", le respondió Kim Kardashian a su hermana. En las fotos estaban ambas influencers arrodilladas frente a frente en una reposera, con una pileta de fondo. La microbikini que lucían eran de tiras angostas.

La publicación de Kylie Jenner recibió más de tres millones de Likes en una hora y miles de comentarios.

La bikini transparente con la que impactó Kim Kardashian

En diciembre, Kim Kardashian lució una bikini transparente, que mojada intensificaba el efecto de la textura. No es la primera vez que elige prendas osadas, su estilismo siempre es muy ajustado y sugerente. Junto a las fotografías de sus vacaciones publicó: “Consejo de vida: haz lo tuyo”.

Kim Kardashian es considerada la reina del marketing, pues cada vez que hace una publicación, aquello que promociona se agota rápidamente. Más de 20 años participando en el reality show de su familia “Keeping Up with the Kardashian’s” “The Kardashian’s” evidentemente tiene relación con la viralización que logra.

La hermana de Kylie Jenner reveló en su programa que genera constantemente contenidos para sus redes, es dueña de Skims una marca de ropa interior, fajas y otras prendas modeladoras. También tiene SKKN, una línea de productos para el cuidado de la piel y SKKY Partners, una empresa de capital privado de consumo y medios de próxima generación junto con Jay Sammons".