La drástica decisión que tomó Kylie Jenner con su hijo

El pasado 2 de febrero, Kylie Jenner le dio la bienvenida a su segundo hijo con Travis Scott. Recién el 11 de febrero, la empresaria y el trapero decidieron hacer público el nombre del pequeño, a quien llamaron Wolf Jacques Webster. Pero en las últimas horas, la hermana menor de las Kardashian compartió distintas historias de Instagram anunciando que ya no llamarían a su hijo con ese nombre.

"Para su información: El nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentíamos que fuera él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes" expresó Kylie en sus redes sociales. Aunque la empresaria no reveló el nuevo nombre de su segundo hijo, compartió un video titulado "A nuestro hijo" en el que se ven fragmentos de cómo transitó su segundo embarazo junto a su primera hija, Stormi Webster.

Kris Jenner, Kim Kardashian y sus familiares, publicaron tiernos mensajes en apoyo a Kylie por su decisión. El conmovedor video termina con imágenes del nacimiento del bebé, al escuchar su primer llanto, pero sin mostrar su carita.

Tal como aseguró en abril de 2020, la modelo está cumpliendo el sueño de formar una familia numerosa junto a Travis Scott, con quien está en pareja desde el año 2014, pese a las idas y vueltas.

Kim Kardashian, soltera: se hizo oficial su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian es oficialmente una mujer soltera. La empresaria y Kanye West firmaron su divorcio este miércoles luego de meses de incertidumbre y malestar entre ambas partes.

Kim Kardashian, soltera: se hizo oficial su divorcio de Kanye West



A través de una videoconferencia con el tribunal de Los Ángeles, Kardashian prestó declaración ante el juez Steve Cochran quien interrogó a la mediática sobre sus deseos de acabar con su matrimonio.

"¿Es su deseo convertirse en una persona soltera?”, fue una de las consultas claves a la que Kim respondió sin rodeos: "Sí", aseguró con énfasis. Cabe destacar que este divorcio se conoce como "bifurcación" y le otorgó a Kardashian su nuevo estatus marital mientras aún resuelve la cuestión de la custodia de sus hijos y el tema de la división de bienes, pero siendo soltera y pudiendo ejercer este estado al completo.

Kanye West faltó a la audiencia en cuestión lo que jugó a favor de que a Kim se le otorgara el divorcio solicitado.

