La China Suárez volvió al centro de atención tras la crisis que están protagonizando Mauro Icardi y Wanda Nara, ya que la actriz no tardo en subir una historia diciendo "Unas ganas de hablar".

Pero eso no fue todo, porque ahora la cantante llamó la atención con una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram, que sus más de 6 millones de seguidores no tardaron en asociarla con la separación de la empresaria.

Una de las fotos que compartió la China Suárez.

A pesar de que la actriz intenta mantenerse alejada de las polémicas, las últimas fotos que subió en donde se la veía llorando la pusieron en la mira de todos los medios. Junto al video donde se la ve con el maquillaje corrido, la joven escribió: "Otro personaje más que sufre".

Otra de las imágenes que subió la China Suárez.

A pesar de los rumores de que podía ser una indirecta para L-Gante en el medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez realizó la publicación para promocionar su nueva serie, donde interpreta a una mujer que llora mucho.

Qué dijo Wanda Nara tras su separación con Mauro Icardi en sus redes sociales

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales", comenzó la empresaria en sus historias de Instagram, y agregó: "Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error".

Por último, Wanda Nara reveló sobre su separación con Mauro Icardi: "No me arrepiento de nada, le dí a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro siempre fue más fuerte que lo exterior".

J.C.C