La canción de Shakira que anticipó su crisis con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué estarían atravesando el peor momento de su relación. En España se habla de que el futbolista ya estaría instalado desde hace una semana en el departamento que utilizaba cuando era soltero, pero lo más escandaloso serían los motivos de esta separación que al parecer la artista anticipó a través de su música.

Según lo que relataron dos periodistas en un podcast, "Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia". Esto coincide con la letra de la última canción que la vocalista lanzó de la mano de Rauw Alejandro, el novio de Rosalía.

Shakira en el videoclip de su última canción.

"Te Felicito" es el nombre del estreno musical de Shakira. Si uno se dispone a analizar la letra con detenimiento, es claro el mensaje. En su canción, la artista expresa: "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso".

Otras de las filosas frases de la canción que interpreta Shakira son: "Yo que ponía las manos al fuego por ti, y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti", "No me cuente' más historia', no quiero saber, cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show".

Shakira y Gerard Piqué ya no se muestran juntos

Esta crisis parece ser de larga data, ya que la última publicación de Shakira hacia su esposo Gerard Piqué fue en marzo, cuando el futbolista celebró sus 600 partidos en el Real Madrid. Previo a eso solo hay una publicación del Día de los Enamorados en la que ni siquiera le manifestó sus sentiemientos, simplemente escribió: "Feliz San Valentín".

Por otro lado, en el Instagram oficial de Gerard Piqué la última imagen con Shakira es de julio del año pasado, lo que indica que eliminó el resto de las publicaciones o que desde aquel entonces las cosas han sido complicadas entre ellos.