La China Suárez aparece en el reality de Pampita: cuál fue la decisión de la modelo en esta escena

Pampita es la protagonista de su propio reality, Siendo Pampita, y a pesar de que se emite por una reconocida plataforma algunas escenas circularon en redes sociales.

Pero la que realmente llamó la atención fue la escena en la que aparece la China Suárez. Las postales corresponden al momento del cumpleaños de Beltrán Vicuña, segundo hijo de la modelo con Benjamín Vicuña, en la que la actriz asistió con sus dos niños: Magnolia y Amancio.

En LAM mostraron el momento en el que se ve a la China junto a los niños pero desde la producción decidieron blurearle la cara. "Es el fantasma de la China, la blurearon, le taparon la cara", dijeron en el programa de Ángel de Brito.

"Se iba acercando la cámara y desapareció, quedó como una mancha en el vacío. Una cosa son los menores de edad, que tienen que tener autorización de ambos padres para estar, y a ellos sí hay que taparlos. Pero la China está grandecita ya. La China es la mujer sin cabeza", disparó el conductor del programa.

Siendo Pampita se emite por Paramount Plus y muestra algunos detalles de la vida privada de Pampita y sus quehaceres como mamá, modelo y empresaria. También, se expone cómo vivió la etapa de su embarazo y el incondicional apoyo de su marido, Roberto García Moritán.

El regalo de la China Suárez que Pampita ninguneó

Antes de su separación con Benjamín Vicuña, la China Suárez y Pampita mostraron señales de acercamiento. La actriz de 29 años participó de la celebración por los 15 años de Blanca Vicuña y hasta compartió la imagen que le sacó a Benjamín y Pampita.

Lo cierto es que, en ese mismo encuentro, la China decidió tener un gesto de paz con la modelo pero no tuvo la recepción correcta. La ex de Vicuña le regaló un conjunto deportivo de su cápsula pero parece que no fue bien recibido por ella y optó por pasarle el obsequio a su cuñada, algo que generó cierta incomodidad en la China.

La China Suárez le regaló a Pampita ropa deportiva de su cápsula.