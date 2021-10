La China Suárez compartió una foto semidesnuda y calentó las redes sociales 

Mientras disfruta de sus días en Madrid, la China Suárez comparte en redes sociales distintas postales de la capital española, fotografías con sus hijos, momentos trabajando y hasta divirtiéndose con sus amigos. En las últimas horas, la actriz compartió una foto muy sensual en Instagram que calentó las redes y hasta despertó dudas entre sus seguidores.

La China publicó una imagen en blanco y negro en un baño, donde ella está de espaldas, tapándose la cadera con un toallón, mientras se agarra el pelo. En apenas doce horas, la publicación recibió más de 246 mil “me gusta”, y generó tal repercusión que sus miles de seguidores empezaron a preguntarse quién le sacó dicha foto.

En los últimos días la ex Teen Ángel se reencontró con Benjamín Vicuña en España, y los paparazzis los “engancharon” paseando juntos a sus hijos. Como la actriz en sus últimos posteos viene publicando algunas reflexiones, sus seguidores comenzaron a comentarle el sensual posteo, consultándole si el padre de Magnolia y Amancio Vicuña fue quién la retrató en el baño.

“Confía. Lo demás ya se arreglará” es una de las últimas reflexiones que la China Suárez compartió en sus redes sociales y que aparentemente se asemeja a cosas que le pasan en su vida.

Días atrás, Marina Calabró en su columna de “Lanata sin Filtro” comentó que “nadie se anima a confirmar una vuelta porque nadie quiere quedar en offside” sobre el reencuentro entre Vicuña y Suárez. Además, se refirió a una posible reconciliación entre los actores.

Desde España, Benjamín Vicuña reveló detalles sobre su reencuentro con la China Suárez:

Desde que Benjamín Vicuña y la China Suárez decidieron ponerle fin a su relación, la actriz se mudó a España junto a sus tres hijos para grabar una película junto a Álvaro Morte (el profesor de La Casa de Papel). Luego de varias semanas sin ver a sus hijos, el actor chileno viajó a Madrid para visitarlos y reencontrarse con Magnolia y Amancio, mientras participaba de los premios Platino.

"Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?” comenzó diciendo el chileno en diálogo con el periodista Javier Ponzone, quién difundió la entrevista en la red social del pajarito. “(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar" expresó Vicuña, mientras comentaba cómo venía llevando esta nueva etapa de su vida, sin referirse al reencuentro con la China.

“(La China) es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien” aseguró días atrás Benjamín en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, cuando le consultaron sobre el presente amoroso de su ex pareja.

Una vez que Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, compartió una tierna portal con su pequeña hija paseando en un bote.

