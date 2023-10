La China Suárez considera a los periodistas prácticamente como sus enemigos, o al menos así lo expresó en múltiples ocasiones. De esta manera, otra situación tensa entre la China y los medios de comunicación se desencadenó durante el estreno de la película "El Duelo".

Según relatos de los testigos que aguardaron pacientemente en el cine en busca de una oportunidad para hablar con la actriz, se filtró que Eugenia evitó a las cámaras y los micrófonos con actitudes poco amables, en contraposición a mostrar empatía por el esfuerzo de los trabajadores que solo buscaban su testimonio.

La China Suárez

La descripción del comportamiento de la China fue proporcionada por Gabriela Sobrado en el programa de Ciudad Magazine. En ese contexto, la periodista criticó a la ex pareja de Benjamín Vicuña: "Los que no están muy contentos son todos los cámaras y toda la prensa que estuvo esperando las palabras de la China Suárez, que decidió sacarse fotos, pero no hablar con la prensa".

Con respeto, la comunicadora señaló la falta de consideración de La China: "Lo que nosotros siempre pedimos es, por favor, si no vas a hablar decilo y no le hagas perder el tiempo a todos los trabajadores que están esperando unas palabras".

La China Suárez ignoró a la prensa en el estreno de El Duelo

Finalmente, Sobrado informó sobre el difícil momento que experimentaron sus colegas: "Estuvieron esperando más de dos horas y no dio una palabra. Se fue hacia adentro”. Y concluyó con un llamado a la falta de respeto hacia aquellos que están cumpliendo con su trabajo: “Disculpame que lo diga así".

La China Suárez podría haber elegido otra manera de retirarse del establecimiento siendo más respetuosa con los trabajadores de la prensa. Sobrado expresó con gran sensatez: "O podés decir ‘voy a hacer el trabajo y no voy a hablar con la prensa’. Así no se quedan todos esperando las palabras de ella".

SDM