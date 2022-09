La China Suárez: la musa argentina de Carolina Herrera en Nueva York

La China Suárez es un ícono indiscutible de la moda y viajó invitada por Carolina Herrera para asistir al desfile lanzamiento de la colección Primavera 2023 en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York.

Quién mejor que ella para convertirse en la musa argentina de Carolina Herrera, una de las firmas más emblemáticas del mundo fashion. Cada uno de sus looks marcan tendencia: desde su peinado hasta el color de sus uñas. Y ni hablar de los outfits que luce para un evento especial. Siempre generan excelentes críticas y no hay quien no desee usar lo que lleva puesto. De pies a cabeza, es la reina.

La China Suárez por Carolina Herrera en La Semana de la Moda de Nueva York

La China Suárez, una “Good Girl” suelta en La Semana de La Monda en Nueva York

Desde la habitación del hotel Nine Orchad, el domingo 11 de septiembre la China Suárez contó en sus redes lo emocionada que estaba por haber sido invitada por Carolina Herrera. Luego, la actriz mostró unas fotos que le sacó su novio, Rusherking, en donde lucía un increíble vestido amarillo con lunares negros, varias capas de tul y volados en el escote. Se trataba de un Carolina Herrera de la línea couture 2020. Lo combinó con unos zapatos negros de taco aguja y tiras finas y una minibag al tono.

Con ese impactante look, la actriz y su pareja asistieron a una cena exclusiva en Le Dive junto a Wes Gordon, Director Creativo de Carolina Herrera y Carolina Adriana Herrera, Directora Creativa de Fragancias a la que fueron convocadas 34 celebrities de todo el mundo, amigas de la marca. El postre, con la forma del característico stiletto del perfume “Good Girl”, fue servido por el mismísimo Wes Gordon. Junto a él, luego la actriz publicó en sus redes una foto con un corazón. Allí se los ve divertidísimos mientras ella da una vuelta luciendo su vestido a lunares.

La China Suárez por Carolina Herrera en La Semana de la Moda de Nueva York

Front Row exclusivo de Carolina Herrera por La China Suárez

En sus redes, la China Suárez también compartió cómo se preparó para ir al desfile de Carolina Herrera. El maquillaje, los accesorios, las sandalias y hasta la bata eran de la marca. Y, por supuesto, no le podía faltar el perfume. La novia de Rusherking mostró que eligió el “Goog Girl”. Su vestido para esta ocasión fue en blanco y negro.

Del desfile participaron la diseñadora Carolina Herrera, su hija Carolina Adriana y, en el cierre, Karlie Kloss, la Top model embajadora del perfume que eligió la China Suárez.

La también cantante quedó fascinada con la nueva colección de Carolina Herrera, en la que Wes Gordon se inspiró en uno de sus libros favoritos de chico: “The Secret Garden” (“El jardín secreto”), de Frances Hodgson Burnett.

Mangas de globo oversize, rosas de té y peonías pintadas a mano, estampado de urdimbre, gasa floral y flores que nacen desde las costuras son algunas de las características que destacan este nuevo lanzamiento de la icónica Carolina Herrera. Seguramente, muy pronto veremos a la China Suárez luciendo sus diseños por las calles de algún lugar del mundo.

La China Suárez por Carolina Herrera en La Semana de la Moda de Nueva York

La China Suárez enamorada de Rusherking y vestida por Carolina Herrera

La intérprete de “Lo que dicen de mí” disfruta de un viaje de moda, placer y mucho amor. Desde las calles de Nueva York, la China Suárez luce los mejores atuendos de Carolina Herrera, de la mano de Rusherking.

La pareja había estado un tiempo manteniendo su relación a distancia cuando la actriz se instaló con sus hijos en Uruguay para filmar la serie “El duelo”. Luego él viajó a visitarla y ella escribió en sus redes: “Llegó mi amor”.

En esta oportunidad, Rusherking pudo acompañar a La China Suárez en su viaje laboral como musa de Carolina Herrera en el marco de La Semana de La Moda mientras Benjamín Vicuña quedó al cuidado de Magnolia y Amancio.