La China Suárez suele compartir muchas historias en Instagram y habla de su día a día en ellas, además de hacer las recomendaciones por las cuales le pagan. Esto, y sus tantos escándalos en su vida personal sobre polémicas alrededor de su persona, hace que sea una exitosa influencer y tiene más de 6 millones de seguidores en la plataforma de fotos y videos. Recientemente, le comentó a sus seguidores un especial método que tiene para combatir las migrañas

Ahora, la China Suárez está en Uruguay, y los motivos no se saben bien, aunque los rumores giran en torno a dos razones. La primera es que se habría ido por trabajo, ya que estaría por grabar una película en el país vecino, aunque todavía no se ha dicho nada al respecto. Y la segunda es que se fue para escapar de sus problemas, como los rumores de amorío constantes, las peleas con Benjamín Vicuña o las indirectas a Rusherking que los medios levantan todos los días. Sin embargo, parece que esto no le salió muy bien y les compartió a sus seguidores que le agarró un terrible dolor de cabeza.

Muchas veces, los dolores de cabeza se generan por situaciones de estrés. Por eso, al saber las cuestiones que están sucediendo en la vida privada de la actriz, se podría intuir que esta es la principal razón. En sus historias de Instagram, les contó a sus seguidores que por la tarde comenzó esta intensa migraña y que tuvo que recostarse y evitar abrir los ojos para aliviar el dolor de cabeza, aunque no funcionó. Entonces, la China Suárez comentó qué hace cuando le pasa esto.

Luego de comentar que estaba sintiéndose mal, más tarde, la actriz les compartió a sus seguidores una actualización avisando que ya estaba bien para que se queden tranquilos. "Estoy acá toda despeinada y reviví. Estaba con los ojos más cerrados que nunca. Todos saben de mis migrañas y me recomendaron a Pablo, que está guardando su camilla. Es un crack", dijo la China Suárez, revelando que acude al osteópata para curar sus migrañas.

También, después de dar esta recomendación a sus seguidores, la China Suárez se tomó un momento para reflexionar y concientizar sobre tratarse con buenos profesionales. "Estoy feliz de tener un osteópata en Uruguay porque voy a estar un mes acá y me va a salvar de muchas migrañas. La osteopatía no es joda. No se pueden dejar sonar los huesos por cualquiera", dijo la actriz.

A través de sus redes sociales, la China Suárez siempre marca tendencia con sus especiales looks y su increíble belleza que sus seguidores se encargan de señalar constantemente. Sin embargo, esta vez subió una foto y los fans reaccionaron de una manera particular.

Al contrario de lo que la tienen acostumbrada, los seguidores de la China Suárez la criticaron luego de que subió una foto por un particular motivo: notaron que la actriz se había inyectado algo para aumentar el volumen de sus labios. "No te toques más los labios, no te hace falta", le comentaba una seguidora demostrando sus descontento.

