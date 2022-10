La China Suárez reveló que tomó un remedio para superar sus escándalos mediáticos

La China Suárez estuvo invitada a “Almorzando con Juana”, junto a Benjamín Rojas, Dominique Metzeger, Martín Campi y Osvaldo Bazán. Mientras conducía el emblemático almuerzo de su abuela, Juana Viale comentó sobre el furor que están teniendo los reality shows en la televisión y no dudó en preguntarle a la ex Teen Ángel cómo vivió su exposición mediática durante este último año.

La China Suárez reveló cuál fue el remedio que tomó para superar sus escándalos mediáticos

La China Suárez habló sobre su experiencia en la versión uruguaya de “¿Quién es la máscara?” y luego Dominique Metzeguer mencionó lo sucedido en Gran Hermano, respecto a los comentarios que hizo uno de los participantes sobre el presidente de la Nación. Juana Viale no dudó en consultarle a la actriz: “Aprovecho para preguntártelo a vos, ¿cómo afecta el que estén hablando de vos constantemente? Qué no sea de tu mundo laboral”.

“Vos también lo debes saber muy bien, porque de chicas... Siempre me sentí identificada y de eso hablamos en el audio. Uno por momentos de acostumbra, yo ahora estoy más estable o estoy en un buen momento personal, pero obviamente no siempre estoy bien. Es un juego.. pero hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre otro” respondió Eugenia Suárez.

“¿Pero no te lastima?” le preguntó Juana y la China respondió: “Por supuesto que me lastima. Muchísimo y ante esa impotencia, mi familia o mi gente me dicen ‘por qué no salís a...’ Siempre está esa cosa de la desesperación que nos pasa a nosotros como seres humanos en la vida real, cuando se dice algo que no es real en el trabajo. Claro, tampoco está la solución porque es peor, la gente sale a hablar”.

“¿Cuál es el límite no?” comentó la conductora de Almorzando con Juana. “Eso pasa y tenemos que evolucionar todos porque no está bueno que pase. No se puede permitir hoy en día” agregó la China, y Juana agregó: “Cuando hablan de vos constantemente, no podés ni usar el teléfono, porque sabes que van a estar hablando de vos. Llega un momento que... yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio”.

“Sí, yo tomé medicación. Lo que pasa que, por ahí, de afuera, la gente que no me conoce me ve o fuerte, o piensa que no me importa nada, y eso también me jugó muchas veces en contra porque es como que démosle, total no le pasa nada, es como inquebrantable. Pasas por antipática, por soberbia, y yo soy introvertida. A lo mejor esperan eso de uno, porque uno está expuesto” se sinceró la actriz.

Rusherking dio un gran paso en su noviazgo con la China Suárez:

A ocho meses del inicio de su romance con la China Suárez, Rusherking está decidido a dar el gran paso con su novia.

Fue Pampito, en "Mañanísima", quien reveló que el cantante está buscando alianzas para darle a la actriz como señal del compromiso que tiene con ella.

"Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'", relató el panelista.

"Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", acotó Pampito entre risas.