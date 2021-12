La China Suárez les puso a las especulaciones alrededor de su no participación en el evento de Carolina Herrera, marca de la que la actriz es embajadora, en el Teatro Colón, donde también asistieron Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain.

La China Suárez reveló por qué no fue al evento en el Teatro Colón donde coincidieron Benjamín Vicuña y Pampita.

Hace días, la actriz compartió un video en el que publicitó la nueva fragancia de la marca, posteo en el que una seguidora le preguntó: "Qué raro que no se te vio en la fiesta que organizaron del perfume". Sin vueltas, la ex de Vicuña respondió: "No voy a casi ningún evento. Y menos de noche. Salvo excepciones. Soy una abuela".

Así, la China puso fin a las especulaciones que hablaban de que su ausencia se debía a que no quería cruzarse con Pampita y Benjamín que estaban en el evento como así también Zaira Nara, su ex amiga.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y cómo está su relación

Benjamín Vicuña estuvo en un evento en donde se mostró muy buena onda con Pampita, y además accedió a responder algunas preguntas sobre la China Suárez tras el Wandagate en donde se destapó que había sido la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin tapujos, el actor habló de cómo está su relación y cómo es su diálogo. “Por supuesto que hablamos. Yo soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, aseguró para una nota que dio con Intrusos.

En este sentido, Vicuña se refirió al momento en que decidió salir a defender a su ex por los ataques que estaba recibiendo en redes sociales. “Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa”, aclaró.

“Estoy hablando de una cosa social que tiene que ver como con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, cerró el galán chileno.