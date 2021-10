La China Suárez soltera: Conocé a galán de Hollywood que da "likes" a sus fotos

Alejada de todos los escándalos de Argentina, la China Suárez se refugia en su familia en España. Activa en sus redes sociales, la ex pareja de Benjamín Vicuña, recibe inesperados "likes" de un famosísimo galán de Hollywood.

La China Suárez en el día de hoy compartió una foto en donde se la puede ver a ella luciendo su nuevo look. Allí en dicha publicación, la actriz recibió un like de , el protagonista de "New Amsterdam", la famosa serie de Netflix.

La encargada de encontrar este detalles es la cuenta de Instagram, Chismes de Ker, quien mediante sus historias de Instagram, dejó la evidencia.

Quién es Ryan Eggold, el actor que en "New Amsterdam"

New Amsterdam es un verdadero éxito e incluso una de las series más vistas de Netflix. Es por eso que el actor Ryan Eggold se convirtió en la sensación del momento. Con el lanzamiento de la tercera temporada del drama televisivo que lo catapultó a la fama popular, el joven de 36 años se ha posicionado como una de las revelaciones; pero además, como uno de los galanes más codiciados del momento gracias al papel de Max Goodwin.

Eggold nació el 10 de agosto de 1984 en California, Estados Unidos y desde muy temprana edad manifestó su curiosidad por el mundo del espectáculo. Polifacético, además de la actuación incursionó en el canto, la guitarra, el piano, la dirección cinematográfica y, por si fuera poco, es también dramaturgo.

En cuestiones personales, estuvo en pareja con la actriz y cantante Haley Bennett, pero para sorpresa de muchos este amor no prosperó y desde entonces no volvió a blanquear una relación. Actualmente esta soltero y aseguró: "soy el mismo viejo hombre solo y quebrado de siempre".

Sus interpretaciones más reconocidas fueron en el ambicioso proyecto de Blacklist, sin embargo, sus inicios en la actuación datan de mucho antes. Con su banda Eleanor Avenue se ha presentado en una gran cantidad de escenarios en los que sorprende a sus fans al mostrar su habilidad al tocar piano y guitarra. Battle Scars, Lovesong, Related y Daybreak​ son algunos de los títulos que forman parte de su currículum.