La China Suárez sorprendió a sus seguidores al hacerlos partícipes del mal momento que vivió. La artista se encuentraba dentro de un ascensor cuando vivió un momento que podría desesperar a muchas personas, sin embargo, ella lo sobrellevó muy bien.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez compartió imágenes desde adentro de un ascensor donde se quedó atrapada luego de que el mismo se trabara. Afortunadamente, la artista logró mantener la calma y en vez de perder el control se tomó fotos mientras la rescataban.

La China esperando ser rescatada.

Los seguidores admiraron la calma con la que la China Suárez se tomó toda la situación. Tanto es así que cuando lograron destrabar el ascensor ella estaba filmando, por lo que grabó el momento justo en el que la puerta se cerró para llevarla a destino.

La China Suárez se quedó encerrada otra vez

Como si eso fuera poco, la China se volvió a quedar encerrada horas después en otro de los ascensores del mismo lugar. Aunque a diferencia de la primera vez, en esta oportunidad iba acompañada del conserje.

"Lo voy a grabar porque no me lo van a creer. Segunda vez en el día, ¿qué es? Yo no lo puedo creer. Ésto algo tiene que significar", expresó la China Suárez estupefacta y sin poder creer lo que le estaba sucediendo.