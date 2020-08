La confesión sexual de Araceli González en medio de la cuarentena con Fabián Mazzei

Para recordar su paso por Japón, Marley y Araceli González visitaron el Jardín Japones, en el corazón de Recoleta. El paseo se vió el domingo por la noche en "Por el Mundo", el ciclo del conductor en Telefe e inesperadamente ante una pregunta de el padre de Mirko, Araceli sorprendió a todos los televidentes con una confesión híper hot con su marido, Fabián Mazzei.

Si bien son muchas las parejas que se separaron por la cuarentena (aunque varias están volviendo, como Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés o Laurita Fernández y Nicolás Cabré), no es el caso de "Ara" y "Fabi" quienes disfrutan de su compañía en su casa en un country de zona norte.

Ni bien empezó el programa Marley le preguntó a la actriz como llevaba la cuarentena: "No salgo hace siete meses", dijo ella y disparó: "Estamos con Mazzei como locos, ¡teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien". Como no podía ser de otra manera Marley estalló de risa y ella también. Se ve que para algunas parejas la cuarentena une más que separar.