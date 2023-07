La contundente calificación que Jorge Lanata hizo de la entrevista de Jey Mammón: "Fue un papelón"

Jey Mammón generó polémica nuevamente cuando se presentó en Intrusos a dar una extendida entrevistas. Muchos lo criticaron por sus dichos y la manera en la que tiene de justificar se frente a lo que Lucas Benvenuto denunció. Sin embargo, también fue el programa en general víctima de las despiadadas críticas de los medios. Entre ellos, Ángel De Brito apuntó contra Flor de la V y señaló que no tiene herramientas para hacer esa entrevistas. Ahora, Jorge Lanata se subió a la polémica y arremetió con todo.

"Muy increíble el día de ayer", abrió Jorge Lanata, haciendo referencia a la entrevista de Jey Mammón. En este sentido, Marina Calabró dijo: "Si, muy increíble. Qué difícil contar esto". Sin embargo, al conductor del programa no le importa nada y no tiene ningún tipo de reparo en hablar de todos los temas, por lo que la contradijo: "No, es fácil, para mí es fácil". "A ver, ¿se anima a hacer una síntesis?", preguntó entonces la columnista.

Frente a la propuesta de Marina Calabró, Jorge Lanata empezó con todo. "La nota con Jey Mammón fue un papelón, a excepción de Ubfal y Pampito, que realmente estuvieron muy bien. Pero todo lo demás fue realmente de vergüenza ajena", lanzó el periodista. Y es que la entrevista parecía un homenaje más que otra cosa y los únicos que enfrentaron al humorista fueron Laura Ubfal y Pampito, con quienes tuvo un fuerte cruce.

"Qué difícil explicar esto, en términos de qué es lo que justifica una suerte de acuerdo o de plan canje, entre un operativo limpieza, algunos hablaban de echarle lavandina a Jey Mammón... Con la contrapartida que tiene que ver con los reclamos monetarios que ha hecho Mammón, por los cuales ha tenido mediaciones con varios conductores del canal", siguió Marina Calabró. El primero en plantar el rumor de que esta entrevista habría sido acordada en las mediaciones con Flor de la V y que se pactó para limpiarle la imagen al humorista.

Jey Mammon accedió a una entrevista con Flor de la V

Con respecto a las demandas que hizo Jey Mammón a algunos conductores y periodistas del medio, Jorge Lanata le pinchó el globo y le dio una cachetada de realidad: "No hay posibilidad alguna, en el mundo mundial, que el tipo gane, en términos jurídicos, porque lo que pide es absurdo, no tiene ningún sentido. Aparte, yo lamento explicarle a Mammón, pero existe algo que se llama libertad de prensa. Es imposible que gane".

NL.