Ángel de Brito tuvo duras críticas con Flor de la V por la entrevista que le dio a Jey Mammón en su programa Intrusos. La noche del miércoles el conductor junto a sus angelitas tuvo un análisis de lo trasmitido por la tarde de ese mismo día, pero todo siguió por las redes.

Las repercusiones del humorista en el programa donde buscó defenderse y hablar de la causa y el nuevo accionar legal en el que se sometió contra Lucas Benvenuto, Ángel de Brito y otros colegas, entre ellos, Flor de la V.

Ángel de Brito apuntó a Flor de la V

El conductor de LAM dejó la cajita de preguntas para sus seguidores de Instagram y uno de ellos le preguntó respecto a la entrevista que le dieron a Jey Mammón: "Ángel que te pareció la entrevista de Flor a Jey?, porque para mi re tibia estuvo".

El conductor sin pelos en la lengua dijo: "Flor aún no tiene las herramientas para una entrevista así". Además, reveló: "Fue un acuerdo para no tener una demanda".

Las alertas también tuvo su repercusión para Cinthia Fernández, que en Twitter escribió: "También me pregunto. Lo de ayer no habrá sido un trueque por un no juicio de Jey contra Florencia?". Luego, compartió un tuit de Ángel de Brito y expresó: "Y yo que pensaba que era mi cabeza de angelita mal pensada. Ha visto usted #Sacandocaretas a la dueña de la frase", sentenció la panelista.

Ángel de Brito leyó las desgarradoras palabras de Lucas Benvenuto

Después de la participación de Jey Mammón en el programa Intrusos, Ángel de Brito se puso en contacto con Lucas Benvenuto y le preguntó si tenía alguna foto suya a los 16 años, con el fin de ver cómo era en esa época. El joven respondió que no posee fotos de esa edad, ya que las únicas imágenes de esa etapa de su vida fueron tomadas por los pederastas.

En relación a la repercusión mediática y en las redes sociales tras la entrevista brindada por Jey Mammón, Lucas Benvenuto aprovechó la comunicación con De Brito para expresar su profundo malestar emocional y mencionó que no asistió a sus clases de patín ese día.

"Te aseguro que se parece mucho a cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal. Aunque la gran mayoría de la sociedad está de mi parte, aún me siento solo", añadió Benvenuto, e su charla con Ángel de Brito conmoviendo a todos los presentes en el estudio de LAM con sus palabras.

