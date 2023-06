Morena Rial está en un momento sumamente mediático luego de las declaraciones en contra de su Jorge Rial, Silvia D'Auro y su mamá biológica. Todo lo que hace y dice tiene repercusiones en los medios, y todos los programas de espectáculos la buscan para que de su testimonio. Recientemente, fue punzante al hablar de Jorge Lanata y lanzó tremendas acusaciones en contra de él luego de que el periodista diera su opinión sobre todo lo que está sucediendo alrededor de ella en los medios.

Resulta que Jorge Lanata opinó sobre Morena Rial en su programa Lanata Sin Filtro. Con gran mirada crítica y sin ningún tipo de filtro, el periodista dio su más sincera opinión y planteó: "Es extorsivo. ¿Te sentís defraudada con tu padre? ¡Hablá con tu padre! No tenés por qué contarle eso a millones de personas. Realmente, me parece que es abusivo, que está mal". Esto lo dijo luego de que la joven comentara que Jorge Rial no quiso darle el dinero necesario para abrirse una estética.

Morena Rial anunció que le inició acciones legales a Jorge Lanata

Sin embargo, Morena Rial no le teme a nadie y se le plantó con mucha seguridad a Jorge Lanata. Los Socios Del Espectáculo fueron a buscar a la mediática del momento y le comentaron lo que había dicho el periodista sobre ella. Entonces, ella respondió con contundencia: "¿Extorsivo quién? ¿Ahora defiende a mi papá? ¿No se habían peleado?". Además, lanzó una picante acusación que involucra también a Jorge Rial: "¿Qué se estarían pasando, un sobre de plata, para defenderse entre ellos?".

Por último, lo fulminó con una pícara y polémica frase, aludiendo a su salud: "Jorgito, mi amor, estuviste a punto de morirte, vos también. Fijate un poquito en tu vida, yo no tengo por qué extorsionar a nadie. La verdad es la verdad, le moleste a quien le moleste. Si te molesta, no mirés el programa y apagá la tele".

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Jorge Lanata analizará iniciar acciones contra Morena Rial

Luego de que en Socios del Espectáculo le comentaran los dichos de Jorge Lanata a Morena Rial, la hija de Jorge Rial se enfureció y anunció en sus redes sociales que le inició acciones legales por calumnias e injurias. Por esto, se le consultó a Elba Marcovecchio, la esposa y abogada del periodista.

Frente a la pregunta de si le llegó la denuncia de Morena Rial, Elba Marcovecchio aseguró: "No llegó absolutamente nada. Igual es muy llamativo lo que se publicó, porque Jorge no hizo ningún tipo de declaración injuriosa ni calumniosa".

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Luego, planteó que los dichos de Jorge Lanata sobre Morena Rial tienen que ver con la actividad del periodismo y que las acciones legales que inició la joven van en contra de la libertad de prensa. "Él es periodista, ¿desde cuándo un periodista no puede comentar lo que está observando? Es el libre ejercicio al derecho de prensa, de la libertad de prensa", lanzó Elba Marcovecchio. Y después, prosiguió: "En este caso, Jorge lo que hizo fue comunicar al público lo que estaba sucediendo en otros medios".

El movilero de Socios del Espectáculo le consultó a la abogada y esposa de Jorge Lanata si están considerando la opción de iniciar acciones legales en contra de Morena Rial. Frente a esta pregunta, Elba Marcovecchio dejó la puerta abierta y dijo: "Eso lo analizará Jorge". Después, dio su punto de vista: "A Jorge lo han querellado presidentes... Lo digo con mi mayor respeto a Morena, pero la verdad que ponerse en una batalla legal con Morena...".

Por último, se refirió a la acusación de Morena Rial a Jorge Lanata por unos supuestos sobres que se estarían pasando con Jorge Rial según ella: "Habla porque tiene boca. No solamente habla con total impunidad, sino con nada, con absolutamente nada. Es una falta de respeto. Igual, ¿qué podés esperar de un burro más que una patada?".

