La contundente lección de amor que Lady Di le dejó al príncipe William

Es de público conocimiento que Lady Di se encargó personalmente de la educación de sus dos hijos: William y Harry. Mientras estuvo viva nunca quiso dejarlos al cuidado de una niñera o tutora, fue la misma princesa la que educó con amor y mucha dedicación. Lo cierto es que en las últimas horas se conoció la lección de amor que le habría dejado al Duque de Cambridge.

Dos años antes del trágico accidente en el que falleció fue entrevistada en BBC1 Panorama y brindó su versión de la historia sobre el divorcio con el príncipe Carlos, con quien estuvo casada 15 años. Martín Bashir, consultó a Diana la manera que comunicó a sus hijos la escandalosa separación.

"Fui a la escuela y le hablé a William con la verdad. Le dije: si encuentras a alguien a quien amas en la vida debes aferrarte a él y cuidarlo”, reveló Lady Di. “Y si tuviste la suerte de encontrar a alguien que te ama, entonces debes protegerlo siempre”, agregó.

Cuando se dio esa charla el futuro heredero al trono de Inglaterra tenía 10 años. "Me cuestiono qué estaba pasando y si podía responder a sus preguntas, lo cual hice", explicó Diana.

"Le conté la verdad, que éramos tres en este matrimonio, y que las presiones de los medios fueron otro factor, por lo que las cosas juntas fueron muy difíciles. Pero aunque todavía amaba a papá, no podía vivir bajo el mismo techo que él", indicó la princesa haciendo referencia a Camilla Parker Bowles.

La fuerte frase que el príncipe Carlos le dijo a Lady Di por culpa de Camilla Parker Bowles

Lady Di, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles fueron protagonistas de uno de los triángulos amorosos más intrigantes. Tal es así, que hasta el día de hoy sigue siendo novedad la tormentosa relación de amantes que Charles y su actual mujer tuvieron y que por supuesto, Diana sufrió en carne propia. Un romance "prohibido" lleno de idas y vueltas que terminó por lastimar a todo el entorno.

La boda de Lady Di y el Príncipe Carlos, fue una de las más esperadas, así como también la más comentada en lo que es la historia de la realeza. Sin embargo, ahora salió a la luz una terrible confesión que la princesa tuvo que escuchar de parte de su futuro marido, horas antes de pasar juntos por el altar.

Recapitulando, Camilla Parker Bowles nunca había sido aceptada por Isabel II, por lo que decidió hacer su vida lejos del heredero al trono y casarse con Andrew Parker Bowles. Mientras que Charles se quedó con un corazón roto y jamás la olvidó.



Pese a que el hijo de Isabel intentó rehacer su vida al lado de Lady Di, e incluso con ella tuvo dos hermosos hijos, se sabe que nunca cortó su vínculo con Camilla. Incluso fueron amantes durante todos los años en los que Charles intentó formar su propia familia; situación que obviamente atormentaba a Lady Di y que por supuesto terminó por matar a su matrimonio.

Ahora, una astróloga llamada Penny Thornton, a quien Diana consultaba asiduamente, reveló que la noche anterior a su casamiento, el Príncipe de Gales le disparó una devastadora confesión que marcó cómo sería su futuro juntos. "No te amo", le dijo.



"Una de las cosas más impactantes que Lady Di me dijo fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba", contó Thornton en una entrevista para el documental “La entrevista a Diana: la venganza de una princesa".

"Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana", sostuvo y finalizó: "Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento. Pensó en no asistir a su propio casamiento".



Sin embargo, Lady Di decidió seguir con el matrimonio y pese a esto, Charles también continuó con su relación paralela con Camilla Parkes Bowles.