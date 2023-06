Marcos Ginocchio conquistó el corazón de los argentinos gracias a su personalidad que le funcionó para ganar la temporada 2022 de Gran Hermano. Por su parte, Rusherking ha estado acaparando mucha fama por su talento en el canto y la música, además también, por su polémica relación con la China Suárez.

Si bien, Marcos Ginocchio en la actualidad se mantiene soltero, han surgido algunos datos que aseguran que estaría viéndose a escondidas con Julieta Poggio en el apartamento de un trabajador de Telefe.

Y Rusherking fue capturado hace pocos días con Mar Lucas en España, muy acaramelado en un shopping de Madrid. Las imágenes hablan por sí solas y sugieren que hay una relación entre la influencer y el nacido en Santiago del Estero.

Marcos Ginocchio y Rusherking.

Qué dice la teoría que asegura que Marcos Ginocchio y Rusherking tendrían un romance oculto

Sin embargo, en las últimas horas, circula por Twitter un curioso rumor que involucra a Marcos Ginocchio y a Rusherking. El usuario @moskigna escribió un tweet en el que manifiesta que existe un acercamiento entre los jóvenes, haciendo alusión a que tal vez tengan un romance.

"Rumores. Me cuentan de una fuente muy 'especializada, especialisísima, muy especializada' en espectáculos que habría una especie de approach, entre el ganador de GH, y el ex de María Becerra. Me cuentan que terminaron SOLOS durmiendo en el departamento de Rusherking. ¿Lo creen posible?", se puede leer en el tweet del mencionado perfil.

La teoría viral de Marcos Ginocchio y Rusherking.

Hasta el momento esto sería una especulación de un simple usuario de Twitter. No obstante, ya los fanáticos de Marcos Ginocchio y Rusherking han comenzado a shippearlos y, tocará esperar que en las próximas horas surjan más detalles de este acontecimiento u ocurra alguna especie de aclaración o confirmación. Es importante mencionar que a los mediáticos se les vio con muy buena onda el pasado fin de semana en la celebración de los siete años de la fiesta Bresh.

AM