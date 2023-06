Pía Slapka visitó Socios Del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, para hablar sobre muchos temas. Sin embargo, un tema se robó la atención cuando, irónicamente, el conductor le hizo un chiste que le recordó un enfrentamiento con Luli Fernández. Y es que hace algunos meses, la periodista lanzó un rumor en el programa y vinculó a la conductora con Benjamín Vicuña.

"Como te darás cuenta, esperamos que se vaya Luli Fernández del panel para invitarte y evitar quilombos", lanzó Rodrigo Lussich de manera irónica para romper el hielo. Así, el conductor recordó el enfrentamiento que tuvo Pía Slapka con Luli Fernández luego de que la periodista afirmara que la conductora tenía un amorío con Benjamín Vicuña.

Pía Slapka habló otra vez para aclarar sobre los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Lejos de tomarlo con humor, Pía Slapka se descargó y se mostró decepcionada con el actuar de Luli Fernández. "Lo que pasó con el rumor del romance y que Luli lo tiró acá, es que a mí me llamó la atención es que con Luli nos conocemos hace muchos años, trabajamos en la moda, estamos en la misma agencia, pero me sorprendió que no me mandó un mensaje antes, preguntándome si era cierto lo del rumor con Benjamín Vicuña", explicó.

Después, recordó un episodio entre ellas que podría haber empeorado las cosas y generó rispideces entre Pía Slapka y Luli Fernández. "Yo no tengo amigos en el medio. Con Luli tuvimos un ida y vuelta, ella me mandó un audio y estaba un poco enojadita cuando hable de ella en un tono jocoso en La Tarde del Nueve. Si querés entiendo que a veces uno hiere la sensibilidad o la susceptibilidad de alguien, cuando dije que no me caía muy bien", expresó la conductora de La Tarde del Nueve.

Sin embargo, parece que pudo haber un diálogo entre ellas dos. Al principio, las dos tenían ganas de aclarar las cosas, pero luego Luli Fernández puso un freno y el diálogo se vio trunco. "Ella me mandó un audio recién en ese momento y tuvimos un intercambio, yo le dije lo que pensaba y lo que sentía, y después le mandé un último audio, y me clavó el visto", comentó Pía Slapka.

NL.