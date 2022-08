La decisión de Estefi Berardi para ser mamá

Estefi Berardi (32) contó en el programa de esta noche de LAM una decisión que tomó en torno a la maternidad.

La angelita reveló que congeló óvulos. "Fue una idea que me dio mi mamá. Me pareció buenísima", comenzó relatando. Y continuó: "Qué bueno que exista esto porque las que no quisimos ser mamás tan chicas.... Igual soy joven todavía pero le di mucha prioridad a mi trabajo. Me voy a recibir en un año y si quiero programar ese deseo para más adelante me parece buenísimo tener óvulos jóvenes congelados como plan B".

Estefi Berardi.

Luego, Estefi Berardi señaló: "Tal vez ni los use". También aclaró que lo hizo de chica porque los óvulos son mejores. "Siempre es mejor hacerlo antes", afirmó.

En cuanto al proceso contó que no es una pavada, que lloró un montón aunque no duelen pero que le pegó mucho emocionalmente. "Hoy lloré un montón pero no sé por qué".

Estefi Berardi con Ángel De Brito.

Seguido a esto, Ángel De Brito le preguntó si el tratamiento es muy costoso. La angelita dijo: "Yo pagué todo este proceso, con la medicación y las ecografías, aproximadamente 800 dólares. Eso incluye un año de preservación, después de eso mantenerlo son aproximadamente 300 dólares, que se debita por mes de la tarjeta".

Por último, Estefi Berardi contó que muchas personas le preguntan por el tema de la cobertura de las obras sociales y aclaró que es sólo por temas médicos.

Estefi Berardi.

Estefi Berardi le hizo frente a los rumores de embarazo

Días atrás, comenzó a girar una versión que indicaba el posible embarazo de Estefi Berardi. Sin vueltas, Carmen Barbieri sorprendió a su panelista de "Mañanísima" y le preguntó por estas versiones.

“¿Estás embarazada? Porque salió por todos lados que tenés pancita, yo te veo flaca, tenés mucho pecho mami”, le dijo la conductora. Firme, Berardi negó: “Soy así, salí a mi mamá”.

Luego, Estefi Berardi se explayó: "Es la ropa. Lo que pasó fue que el otro día había comido un yogurt y la lactosa me hincha".

“Tenía un vestido ajustado, le dije a Pampito ‘mirá mi panza, parezco embarazada’ y él grabó una historia e hicieron una nota de eso”, explicó Estefi Berardi sobre por qué surgieron estas versiones.