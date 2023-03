La dura historia de Señorita Bimbo: fue apropiada y no conoce su verdadera identidad

María Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo, tiene una difícil historia de vida que, tal como declaró ella misma en su momento en PH Podemos Hablar, es parte de su biografía pero no la define.

Lo cierto es que esta humorista querida por todos no conoce su verdadera identidad. En esa misma entrevista, Bimbo contó "¿Por dónde empiezo? Hay gente que tuvo sexo para que yo exista. De esa gente no sé nada. Soy apropiada, un término que siempre se asocia con la dictadura pero cualquier adopción que no sea legal, se considera una apropiación. Virginia Luque y Lionel Godoy, les mandamos un besito, me criaron”,

Luque era una reconocida actriz y cantante argentina de tango, conocida como "La estrella de Buenos Aires", que falleció en 2014.

Señorita Bimbo y la búsqueda de su identidad

Señorita Bimbo siempre supo la verdad de su historia y sabe que nació en las Termas de Río Hondo en un lugar que se dedicaba a mentirles a las parturientas y decirles que sus hijos no habían nacido o que eran de otro género.

Señorita Bimbo y Lionel Godoy.

Según la humorista, su llegada al colegio primario fue un punto de inflexión: “Yo siempre registré que no era lo mismo, no es mejor ni peor, pero mi vida no era igual a la del resto de los chicos. Empecé a preguntar en la primaria por mis orígenes. Mi mamá me llevaba al colegio por dos cuadras con un pasamontañas y yo le decía 'mamá, no me voy a hacer amigos así'”.



Y reveló el difícil vínculo que tuvo con ella durante años: “Las cosas más horribles relacionadas a ese tema me las dijo ella. Era una psicótica no diagnosticada. Me decía: Ssi yo hubiera sabido de dónde venia esa gente. A mi me llamaron diciendo que habías nacido, me tomé un avión y te fui a buscar'. Los papeles son más truchos que truchín. Es una historia muy común, son secretos de familia, pasa un montón”.

Señorita Bimbo.

La humorista todavía no conoce exactamente sus orígenes y solo sabe que nació en Santiago Del Estero pero sabe que solo le gustaría conocer sus orígenes si su mamá biológica es una persona que fue engañada y a quien le mintieron sobre su paradero.

El caso de la Señorita Bimbo no es el único. Se registraron múltiples apropiaciones en Termas de Río Hondo y entre ellas se encuentran también los casos de Albina Sánchez (quien finalmente encontró a sus verdaderos padres) y Horacio Rodas.

CS.