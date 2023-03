Se filtra un video de Antonela Roccuzzo haciendo un gesto obseno en los Premios The Best

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi fueron la pareja más esperada de los Premios The Best de FIFA. Es por esto que cuando llegaron se convirtieron en la gran sensación de la noche y posaron para las cámaras.

Ahora se volvió viral un video de la esposa del astro del fútbol haciendo un gesto obseno en medio de los flashes. The Best incluyó una ceremonia que homenajeó a los mejores jugadores de fútbol del año y, como era de esperar, Lionel Messi se llevó el reconocimiento mayor a mejor jugador.

Cuál es el video del gesto obseno de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo conquistó al mundo con su estilismo y su elegancia no bien pisó la green carpet de los Premios The Best y fue en ese contexto en el que la empresaria decidió enfrentar a los haters.

La esposa del diez fue capta realizando el clásico símbolo de "Fuck you" mientras sostenía su cartera Dolce Gabbana. En redes sociales estipulan que el gesto se encontraba dirigido a los haters del ícono del fútbol. Recordemos que Antonela es una gran defensora de su marido y de su familia.

Hace algunas horas el video se volvió viral y, de este modo, se suma otro "escándalo" a la familia de Antonela Roccuzzo quien ya se encuentra viviendo horas agitadas tras haber recibido una amenaza a Lionel Messi y una balacera en el súpermercado Único de Rosario, perteneciente a los familiares de la empresaria.

cs.