La emoción de Cachete Sierra tras ganar la final del Cantando 2020

Agustín Cachete Sierra y su compañera, Inbal Comedí, fueron los ganadores del Cantando 2020. La pareja llegó a la final en la que debían enfrentar a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta y se consagraron los campeones del certamen.

Una vez finalizada la última emisión del reality show de El Trece, el ex Chiquititas se mostró profundamente emocionado por este premio y agradeció a todos los followers que hicieron posible este logro en su carrera artística.

“Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede", expresó el actor en diálogo con Lizardo Ponce.

Luego, desde un Live en el Instagram de la cuenta del programa, el artista de 30 años reflexionó: "Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa".

"De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz", dijo Agustín a sus fieles seguidores.

