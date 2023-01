La emoción de Virginia Gallardo al ver a Martita y Felipe Fort leer el diario de su papá

La serie documental de Ricardo Fort es sin duda una de las más esperadas por los argentinos, dado al cariño con que se lo recuerda al mediático que conquistó a todos con sus icónicas frases.

Este viernes presentaron en Socios Del Espectáculo un adelanto nunca antes visto de la serie y Virginia Gallardo, en su rol de panelista, no pudo ocultar su emotiva reacción.

Luego de mostrar un clip en el que los hijos del empresario leían un diario íntimo escrito por el mismo Ricardo Fort. “Ellos están leyendo frases escritas por Ricardo sobre sus padres”, explicó Rodrigo Lussich sobre el trailer, en el que se veía a Martita y Felipe Fort leer extractos de una especie de autobiografía de su padre. A la panelista se la vio muy conmovida y declaró: “Si esto es parte del diario que él escribió, vuelvo a confirmar que Ricardo Fort es un genio”.

Virginia Gallardo con Martita y Felipe Fort.

"¿Él tenía un diario?", le preguntó el conductor, a lo que ella respondió afirmativamente, agregando: "Parte del contenido en el que se iban a basar para esta serie era un diario íntimo que encontraron de él".

La emoción de Virginia en el piso era notable, considerando que la panelista fue pareja del mediático entre 2009 y 2013, y sus compañeros aprovecharon para preguntarle sobre cómo vivía las imágenes de la nueva serie a estrenarse el próximo 25 de enero.

¿Te moviliza ver esto?, le preguntó Adrián Pallares. “Si, no hablemos, sigamos. Sí, yo igual me estoy enterando con ustedes”, respondió Virginia, con una voz entrecortada y dando a entender que era la primera vez que veía estas imágenes.

Virginia Gallardo, la nueva incorporación de Socios Del Espectáculo

La ex Bailando Por Un Sueño sorprendió a todos cuando dio a conocer que se iría de Intrusos, para participar de Socios Del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Arrancando el 2023 con un nuevo desafío laboral, la panelista fue consultada sobre su decisión y si acaso se debía a algún conflicto con el canal o con alguno de sus compañeros.

Sin embargo, Virginia calló esos rumores y se mostró muy feliz con su incorporación al ciclo que se emite por El Trece. “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”, comentó Virginia y luego, agregó: “Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”.

H.O