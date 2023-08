L-Gante ya lleva más de 50 días preso y están desesperados para intentar sacarlo de la cárcel. Hace algunos días pidieron la prisión domiciliaria, pero no se la dieron. Por eso, ahora están replanteando su estrategia y en DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani en América TV, comentaron qué estarían planeando los abogados del cantante.

"L-Gante tiene una estrategia para salir de la cárcel que es la única que le queda... Cuando digo salir de la cárcel, me refiero a la prisión domiciliaria", comenzó contando Martín Candalaft, el columnista de Mariana Fabbiani que habla de policiales. Y es que parece que la única opción que tiene el cantante para salir de prisión es la prisión domiciliaria, aunque está complicado que se la den.

Con respecto a la prisión domiciliaria, que ya había pedido L-Gante pero se le fue denegada, en DDM contaron: "Nosotros contamos acá que L-Gante había pedido la domiciliaria y primero el juez le dijo que sí, pero después dos jueces superiores le dijeron que no. ¿Qué hace ahora la defensa de L-Gante? La estrategia es apelar la domiciliaria e ir a dos jueces superiores todavía, los jueces de Casación".

Esta sería la última opción que le queda a L-Gante para que le den la domiciliaria, y Martín Candalaft aclaró cuál sería el proceso. "Los Jueces de Casación son los que van a determinar si efectivamente L-Gante va a ir a domiciliaria o no. Mientras tanto quedará preso donde está. En realidad, no debería estar donde está porque las comisarías no son para alojar presos. No se lo lleva a un penal únicamente por el cupo", aclaró el periodista.

"Van a ir con este planteo a la cámara de Casación. Ahora, ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene L-Gante de que en Casación le cambien la cuestión y vaya a domiciliaria. Hoy pregunté a muchas personas de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y tiene 50 y 50", reveló Martín Candalaft sobre las chances que tiene L-Gante para ir a domiciliaria.

Sin embargo, esta estrategia que eligió el abogado de L-Gante tiene sus riesgos. "Si la Cámara de Casación, puede volver a pedir la domiciliaria dentro de 8 meses. Así que si se la rechazan, tiene 8 meses adentro. ¿Y cuánto tarda? Hay algunas causas que están 7 meses. Por lo general, no tardan menos de dos o tres meses", comentó el periodista.

